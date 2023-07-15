我是廣告 請繼續往下閱讀
人本來就是嗜甜習性，而代糖的甜度是蔗糖的好幾百倍，只需少量即可達理想甜度，又可以省去熱量，因此最常被廣泛運用在以下三類族群：
- 受體重控制者
- 糖尿病患者
- 預防齲齒者
常見糖尿病患者、減重民眾的迷思，如果喝飲料或吃甜點不要用糖，全部改用代糖來取代是不是更健康？國立成功大學醫學院附設醫院內科部教授兼科主任歐弘毅分析：「從過去研究裡發現，代糖其實對減重沒有特別益處，正因會想說都是吃下代糖，反而吃下更多的食物。」
阿斯巴甜主要攝取來源！《刺絡針》：喝下飲料最多
阿斯巴甜的糖分是人體所感受到普通糖分 100-500 倍，加入阿斯巴甜後產品常主打「無糖」吸引民眾，包括碳酸汽水、口香糖、甜點中都使用代糖身影，根據《刺絡針》提到，人工甜味劑飲料來是一般民眾吃下阿斯巴甜的最大來源。
如今世界衛生組織與國際癌症研究機構，正式將阿斯巴甜歸類為可能對人類致癌（2B 組），不少民種感到焦慮，到底該怎麼解讀這樣的資訊？歐弘毅認為：「2B 是國際癌症研究機構分類四個等級當中第二高，有許多化學物質都已被列進去 2B ，包括手機輻射、泡菜、柴油、汽油等，致癌證據在臨床上對人體影響是有限的。」
小鼠實驗觀察到過量時肝臟細胞分化
進行評估主要是由兩個獨立機構，包含從人的食用量、曝露量、職業是否相關，長庚醫院臨床毒物中心林中英博士提到：「在人體實驗上 WHO 並沒有找到明確危害，只觀察到人過度使用偏頭痛的比例增加。但在小鼠實驗上觀察到，當攝取過量時肝臟細胞有不正常分化，肝臟是負責人體代謝很重要功能，若代謝不完整是否可能引起癌症風險增加。」
但為什麼阿斯巴甜可能對身體產生種種影響？林中英從機轉方面來解釋：「阿斯巴甜合成需靠天門冬胺酸、苯丙胺酸合成，經過肝臟代謝產生『氨基酸』及甲醇，甲醇經過肝臟轉換變成甲醛、甲酸，在正常範圍肝臟應可以代謝微量甲醛、甲酸，但若攝取過量可能產生負擔。」
尤其「苯丙胺酸」這個成分對「苯酮尿症」患者是無法代謝，若患者飲用過量阿斯巴甜，在分解過程當中苯丙胺酸跑出來，長時間可能累積在身體內、造成毒性的傷害，因此苯酮尿症是無法攝取阿斯巴甜。
正常食用量能順利代謝！一天別喝超過9罐飲料
其實這幾年甜味劑更加廣泛使用，現代精緻化食物越來越多，當商業產品想要兼顧民眾在意的健康 ，所以代糖使用比例有增加趨勢，林中英認為：「正常食用量下只要水要喝夠、膳食纖維攝取充足、搭配多運動是足以將它代謝掉，最怕是吃太多。」
目前根據世界衛生組織評估標準，阿斯巴甜每日可接受攝入量 40 毫克/公斤體重。換算過來，相當於一名體重 70 公斤的成年人，若想喝一罐 200-300 毫升的阿斯巴甜的無糖軟飲料，一天最多喝超過 9-14 罐以上才會超過安全範圍。
面對世界衛生組織的決議，民眾不用過於恐慌，只要正常攝取量不要過多，不要達到致癌劑量，但畢竟坊間仍有各式各樣的甜味劑，歐弘毅認為：「科學界對這一類的食品甜味添加物做更多研究，來確認它的安全性，阿斯巴甜事件只是一個開端，未來可能要更積極投入。」
參考資料：Aspartame hazard and risk assessment results released
諮詢專家：長庚醫院臨床毒物中心林中英博士
諮詢專家：桃園長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻
諮詢專家：國立成功大學醫學院附設醫院內科部教授兼科主任歐弘毅
文、王芊淩
延伸閱讀：
WHO將甜味劑「阿斯巴甜」納入第2級致癌物！代糖飲料一天不超過9罐
這款甜味劑傳將被納入「可能致癌物」！什麼是「阿斯巴甜」？
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 阿斯巴甜甜度高100-500 倍！毒物專家剖析代糖對人體風險