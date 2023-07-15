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大專學生青年志工隊　玩轉學習大手牽小手趣FUN暑假

▲教育部補助大專校院學生社團於112年暑假期間赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動。（圖／教育部提供）
▲教育部補助大專校院學生社團於112年暑假期間赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動。（圖／教育部提供）

記者許家禎／台北報導

為鼓勵大專校院學生參與社團活動、提升學生社團健全發展，並強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，教育部補助大專校院學生社團於112年暑假期間赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動，除了培養大專學生自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也期許教育優先區中小學生能夠有一個充實、溫暖又精彩的暑假。

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教育部112年暑假共補助207梯次的營隊活動，由3,607名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，分赴207所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供7,266位中小學生免費參加。參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應、問題解決能力。

就讀國立臺灣海洋大學運輸科學系的盧冠安同學，因為有學長、姊的引領，再加上自己想獲得不一樣的體驗，所以加入校內「海雁服務隊」，大學期間已陸續申請參加2次教育優先區營隊活動，他說到，籌備過程雖然繁雜辛苦，但只要想到是是一群人為同一個目標而努力，就能繼續堅持下去。希望透過這次營隊，在小朋友心中埋下服務的種子，長大之後的他們，也能夠繼續將自己的能力貢獻、服務給未來的小朋友，讓善的循環一直傳遞下去。

樹德科技大學兒童家庭與服務系的謝欣倪同學，因為熱愛幫助別人，希望展現自己正面樂觀的一面，所以加入「基層文化服務社」，也因為在活動過程中獲得滿滿感動，第2次參加的她義不容辭地接下總召工作，希望能帶著大家往更好的理想前進。而這次營隊規劃以「超人」為主題並結合簡單社會議題，希望小朋友能透過活動回想曾經幫助過的平凡超人，擁有感恩的心。

大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等營隊主題，規劃富有教育意涵的活動內容，教育部期盼讓參與的大專校院學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源，讓學生社團活動的教育功能得以充分發展。


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