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大腦就像房子，需要定期修繕維護
人為什麼會失智？林彥安比喻，大腦認知功能就像一棟房子，由記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能構成，就如同鋼筋、水泥及管線可組成一棟房子，隨時間開始老舊滲蝕、水管漏水，若不盡速全面修繕可能每況愈下。但失智症為不可逆轉的功能衰退，民眾容易忽視病徵，等認知功能開始受影響，嚴重程度與速度恐會加遽。
至於怎麼治療失智症，林彥安表示，目前能改善認知障礙的藥物治療有限，若想減緩認知衰退，就需好好保養大腦認知房子，並掌握完整營養攝取、多社交、多運動等 3 個修繕關鍵。但失智症初期徵狀可能影響情緒，進而降低社交意願，若能充足營養可避免認知退化，也能補充體力以利運動，甚至增加精神促進社交。
充足營養、釐清迷思是減緩認知退化的關鍵
最近刊登在美國《阿茲海默症和失智症》期刊上的研究指出，補充綜合維他命有助於認知、記憶力、行為執行功能，更可以減緩認知衰退達 6 成。但林彥安提醒，身體有許多無法自行製造的營養素，且大腦內佈滿腦神經、細胞，不同區塊所需營養不盡相同，並非單一營養素就可以提供整個大腦的需求。因此應全方位補充所需營養素對大腦更好。
另外，林彥安也觀察到，民眾常有關於失智症的迷思，他認為有 3 大迷思特別需要釐清，以免延誤減緩認知衰退的黃金時機。
迷思 1：覺得自身離失智還很久
事實上大腦認知功能可能在 40 至 50 歲階段，就發現有衰退的情況，若能及早顧及完整營養、社交、運動等三關鍵，有機會延緩認知衰退進程。
迷思 2 ：以為失智是老化正常狀態
失智症患者的認知功能衰退，較同齡的人進程更快，且因認知功能退化中的失智症，是一種不可逆的腦部退化疾病，若誤將記憶力、注意力、語言能力下降等徵兆解釋為單純的正常老化，恐錯失到相關門診進行諮詢與治療的黃金期。
迷思 3：只補充單方營養素
許多營養素雖都有研究指出對腦部健康有助益，如銀杏、魚油、B 群、DHA 等，因此有許多人都有固定補充部分保健食品，但因腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若預防失智只靠單方不一定能夠滿足所需的完整營養素。
衛生福利部國民健康署提醒，其他可以保護大腦的方法還包括多動腦，即保持好奇心、接觸新事物、參加課程、學習新知、閱讀書報雜誌；還有多運動與社交，每週規律地從事 2 次以上的運動（如走路、爬山、游泳、騎自行車、健身房、柔軟體操、有氧運動、瑜珈等），失智症與阿茲海默症的相對風險下降近 6 成。林彥安也強調，掌握以上關鍵才可降低認知衰退。
諮詢專家：林口長庚家庭醫學部主治醫師 林彥安
文 / 陳韋彤、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 年紀輕輕就記憶衰退、認知障礙！醫提醒：失智徵兆 40 歲就浮現，應釐清 3 觀念以免錯過黃金治療期