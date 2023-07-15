韓國總統尹錫悅突訪烏克蘭！俄烏戰爭後首訪基輔 事前高度保密
根據《韓聯社》報導，韓國總統辦公室今（15）日宣布總統尹錫悅夫婦訪問烏克蘭，兩人已於當地時間週六上午抵達基輔，造訪了布查鎮屠殺現場與遭受導彈攻擊的伊爾平小鎮平民區，接著將與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談。這是俄烏戰爭爆發後，韓國總統首度訪問基輔，事前高度保密，曾有記者詢問尹錫悅這次歐洲行是否會前往烏克蘭，韓國總統辦公室當時回覆說並無計畫，結果卻閃電出訪。
記者倪浩軒/綜合報導
尹錫悅在10日先是以觀察員身份出席了於立陶宛舉行的北約峰會，接著前往波蘭進行訪問，在當地參加商務論壇，並於華沙大學進行演講。在波蘭時，尹錫悅於談話中聲援烏克蘭，原定結束波蘭之行後返回韓國，今日卻突訪烏克蘭。
根據《路透社》報導，韓國作為美國的盟友和新興的武器出口大國，正面臨向烏克蘭提供彈藥的新壓力，韓國之前表明僅會提供烏克蘭人道及財政支援，雖然尹錫悅接受《路透社》時曾說過，若出現嚴重違反戰爭法的行徑，韓國不排除提供軍援給烏克蘭，不過韓國總統府隨即強調，尹錫悅的說法只是在回答假設性的問題，韓國援烏的實際立場並未轉變。
外界一般認為，尹錫悅與澤倫斯基的會談將再度保證韓國對烏克蘭的支持，尹錫悅本週曾透露，韓國將提供烏克蘭掃雷裝備與救護車，並將加入北約的烏克蘭信託基金，協助烏克蘭重建，但是否會提供武器軍援仍要觀察。