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北約對烏克蘭抱怨有微詞　凸顯微妙動態

▲烏克蘭尋求在北約峰會取得具體入會時間未果後抱怨，讓力挺的西方盟國側目；白宮國家安全顧問蘇利文說美國人民值得一定程度感謝，英國防長直言「我又不是亞馬遜」。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭尋求在北約峰會取得具體入會時間未果後抱怨，讓力挺的西方盟國側目；白宮國家安全顧問蘇利文說美國人民值得一定程度感謝，英國防長直言「我又不是亞馬遜」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）烏克蘭尋求在北約峰會取得具體入會時間未果後抱怨，讓力挺的西方盟國側目；白宮國家安全顧問蘇利文說美國人民值得一定程度感謝，英國防長直言「我又不是亞馬遜」。

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美國CNBC新聞網報導，7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的年度北約峰會，烏克蘭沒拿到俄烏戰後即可加入的承諾後，與北約間出現公開摩擦；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）11日以「荒唐」（absurd）批評北約依然不給烏克蘭具體入會時間表，讓齟齬達到頂點。

一名參加峰會的外交高層13日告訴CNBC，澤倫斯基在這次北約峰會期間「太超過」，讓美國與盟國覺得基輔至少應表現一點「有所感激」的態度。

這名外交高層說：「美方釋出明確信號：你烏克蘭過分了。」

CNBC認為西方官員的談話凸顯北約內部的權力動態，即縱有部分北約成員極其想讓烏克蘭如願，美國當前就是不支持基輔即刻加入北約。

華府「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員吉爾克加德（Jacob Kirkegaard）說：「這場峰會反映一基本現實，即北約是美國對其他合格成員的安全承諾。作為世界最強大軍事力量，美國會保衛這些國家，也因此北約將始終只能按華府的意志與節奏行事。」

吉爾克加德還說，基於當前華府的長期關注重點是中國，不願讓交戰狀態的國家入北約而分神，從而更不願給出堅定的時間表承諾。

在一名烏克蘭社運人士痛批北約不給基輔明確入會時間表後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在北約峰會一場公開論壇時表示，美國人民值得因支持烏克蘭而受到某種程度感激。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）同樣在12日談到向烏克蘭交付武器的議題時直言「我又不是亞馬遜（Amazon）」「不管喜歡與否，人們希望看到的是感激」。

整個歐盟的公眾輿論仍支持烏克蘭，但對一些具體措施的支持度已有所下降。在俄烏戰爭屆滿12個月時，支持繼續援烏武器及對俄經濟制裁的公民有減少之勢。

歐洲智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）高級研究員狄梅齊茲（Maria Demertzis）說：「事實是時間並不站在我們這邊。（俄烏）衝突持續越久，籌措（援烏）資金就更困難，這點無可否認。」（譯者：陳亦偉）1120715

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