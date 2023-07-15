北約對烏克蘭抱怨有微詞　凸顯微妙動態

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一名參加峰會的外交高層13日告訴CNBC，澤倫斯基在這次北約峰會期間「太超過」，讓美國與盟國覺得基輔至少應表現一點「有所感激」的態度。
這名外交高層說：「美方釋出明確信號：你烏克蘭過分了。」
CNBC認為西方官員的談話凸顯北約內部的權力動態，即縱有部分北約成員極其想讓烏克蘭如願，美國當前就是不支持基輔即刻加入北約。
華府「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員吉爾克加德（Jacob Kirkegaard）說：「這場峰會反映一基本現實，即北約是美國對其他合格成員的安全承諾。作為世界最強大軍事力量，美國會保衛這些國家，也因此北約將始終只能按華府的意志與節奏行事。」
吉爾克加德還說，基於當前華府的長期關注重點是中國，不願讓交戰狀態的國家入北約而分神，從而更不願給出堅定的時間表承諾。
在一名烏克蘭社運人士痛批北約不給基輔明確入會時間表後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在北約峰會一場公開論壇時表示，美國人民值得因支持烏克蘭而受到某種程度感激。
英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）同樣在12日談到向烏克蘭交付武器的議題時直言「我又不是亞馬遜（Amazon）」「不管喜歡與否，人們希望看到的是感激」。
整個歐盟的公眾輿論仍支持烏克蘭，但對一些具體措施的支持度已有所下降。在俄烏戰爭屆滿12個月時，支持繼續援烏武器及對俄經濟制裁的公民有減少之勢。
歐洲智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）高級研究員狄梅齊茲（Maria Demertzis）說：「事實是時間並不站在我們這邊。（俄烏）衝突持續越久，籌措（援烏）資金就更困難，這點無可否認。」（譯者：陳亦偉）1120715