Jennie狂被罵表演划水！登《BBC》首度正面回應：讓粉絲們失望了
南韓女團BLACKPINK人氣紅遍全球，成員Jennie近日擔任嘉賓登上女星Dua Lipa主持的《BBC》播客節目《At Your Service》，她在裡頭聊到職業生涯中的不同階段，以及她身處K-POP中感覺到的負擔感，更首度正面回應「表演划水」的爭議。
記者賴禹妡/綜合報導
Jennie過去飽受「表演划水」負評，根據韓媒報導，Jennie在《At Your Service》中首度承認這個批評，表示在舞台上時常穿著高跟鞋舞蹈，但一不小心就會在過程中受傷，「這讓人覺得壓力很大，在台上看起來好像沒有盡最大努力，讓粉絲們失望了」。
Jennie直言她處於自我學習、了解的階段當中，有時候無法控制自己的身體，她也認為自己的腳不適合穿高跟鞋，雖然有些人穿上高跟鞋也能跳得很好，但當她穿著高跟鞋行動時，腳有時候會腫起來，影響到她的狀態，因此她近期都會選擇能支撐腳踝的低跟鞋或靴子。
Jennie談到過去練習生時期，坦言很難維持認同感，出道後也經歷過職業倦怠。她也提到，自己其實是喜歡學習、接觸新領域的「書呆子」，會趁工作空檔上陶藝、法語課，培養許多不同興趣。