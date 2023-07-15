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Jennie狂被罵表演划水！登《BBC》首度正面回應：讓粉絲們失望了

▲Jennie近日在《BBC》節目中，首度正面回應「表演划水」的爭議。（圖／Jennie IG）
▲Jennie近日在《BBC》節目中，首度正面回應「表演划水」的爭議。（圖／Jennie IG）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓女團BLACKPINK人氣紅遍全球，成員Jennie近日擔任嘉賓登上女星Dua Lipa主持的《BBC》播客節目《At Your Service》，她在裡頭聊到職業生涯中的不同階段，以及她身處K-POP中感覺到的負擔感，更首度正面回應「表演划水」的爭議。 

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Jennie過去飽受「表演划水」負評，根據韓媒報導，Jennie在《At Your Service》中首度承認這個批評，表示在舞台上時常穿著高跟鞋舞蹈，但一不小心就會在過程中受傷，「這讓人覺得壓力很大，在台上看起來好像沒有盡最大努力，讓粉絲們失望了」。 

▲Jennie擔任嘉賓登上女星Dua Lipa主持的《BBC》播客節目《At Your Service》。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie擔任嘉賓登上女星Dua Lipa主持的《BBC》播客節目《At Your Service》。（圖／翻攝自Jennie IG）
Jennie直言她處於自我學習、了解的階段當中，有時候無法控制自己的身體，她也認為自己的腳不適合穿高跟鞋，雖然有些人穿上高跟鞋也能跳得很好，但當她穿著高跟鞋行動時，腳有時候會腫起來，影響到她的狀態，因此她近期都會選擇能支撐腳踝的低跟鞋或靴子。 

▲Jennie表示穿著高跟鞋行動時，她的腳有時候會腫起來，影響到她的狀態。（圖／Jennie IG）
▲Jennie表示穿著高跟鞋行動時，她的腳有時候會腫起來，影響到她的狀態。（圖／Jennie IG）
Jennie談到過去練習生時期，坦言很難維持認同感，出道後也經歷過職業倦怠。她也提到，自己其實是喜歡學習、接觸新領域的「書呆子」，會趁工作空檔上陶藝、法語課，培養許多不同興趣。 

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