台股短線氣氛偏多　唯AI股當沖比過高須留意風險

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其一為當沖比過高，顯示籌碼紊亂的問題，如技嘉當沖比高達70%、緯創61%、廣達53.7%、世芯與創意則為62%。其二，此次領漲的Nvidia自5月25日跳空上漲以來，漲幅為50.5%、AMD漲幅為7%，但緯創漲幅卻高達135%、川湖77%、廣達85%、技嘉79%，顯示AI概念股確實熱過頭。
接下來還要關注7月26日FOMC政策聲明，比較不同以往的是美國財政部長葉倫之前都強調美國經濟強韌，不會有經濟衰退的可能性，卻在7月11日發表研判美國通膨仍然過高，不排除美國經濟衰退的可能性，因此得留意7月26日 FOMC會後聲明，市場將更將關注於經濟衰退議題。故在此之前，美股震盪將影響外資在台股的資金進出，而使得台股呈現震盪走勢。
再來觀察7月13日大立光率先公布季報及展望，由於大立光表示手機客戶展望普遍悲觀，當日股價即下挫3.95%。顯示季報結果及展望仍然影響投資信心，由於大部分上市櫃公司2Q獲利仍差，建議等待個股等待季報公布後再進場承接較佳。
綜合而言，永豐投顧認為短線氣氛偏多，指數已回升至17200點之上，經濟數據公布告一段落，新一周起超級財報週開始，由於大部分公司8月才會公布財報，故利空有待測試，AI概念股雖仍是目前主流，但美股分析師已有「AI 的興奮情緒已邁入消化階段」的論點，故建議投資人可將焦點轉向低基期而下半年營運呈現回升的個股，至於指數部分，區間看16800點至17400點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。