台北101高空秘境吃下茶！景觀台101樓新裝開幕 橋村炸雞插旗環球
疫後旅遊業回溫，台灣也能看見越來越多外籍旅客臉孔，而台北101身為知名地標景點，今年人潮較去年同期成長近4倍，而除了名氣響亮的89樓景觀台外，101也宣布第101樓花園秘境換新裝開幕，每日僅開放400人入場，還可在高空享用浪漫下午茶。此外，環球購物中心也於7至8月進駐全新10家餐飲娛樂品牌，其中橋村炸雞海外首店就將插旗環球板橋車站店。
記者鍾怡婷/綜合報導
台北101業者透露，隨著疫後旅遊產業回溫，下半年已經明顯感受到觀景台人潮增加，目前預估回復到疫前7、8成人流量。令人驚訝的是，疫情前高達9成觀光客的觀景台，疫後國人造訪觀景台比例高達3成之多，且購買紀念品、咖啡聽消費平均客單價，更是比觀光客高出25％，透露出台灣本地人也愛到台北101觀景台賞景。
而台北101的第101樓「世界最高秘境花園」，7月開始新裝登場增添法式莊園元素，共有四個新的特色點位「莊園光影牆面」、「雲朵鞦韆」、「花園展望平台」以及即將於9月登場的「數位光雕投影」，在全台最高室內一覽無際的大台北美景。
第101樓秘境，過往曾是接待極重要賓客的私房景點，想抵達需經過3次電梯轉乘，是台北101最不易抵達的樓層。而台北101將這神秘的樓層打造成綠意盎然的秘境花園，讓透亮的戶外景緻更顯別緻，每個準點開放一梯次，每日開放時間12點至19點，每梯次上限50人，也就是一天僅接待400位旅客。
台北101也獨家與kafeD合作101F午茶秘境體驗，保留五組位於窗邊雅座的雙人席次，讓旅客在全台最高樓層享用下午茶，並且為了迎接七夕情人節的到來，推出專屬情人的套餐內容，沁夏水果葡萄柚與紅心芭樂的mini年輪蛋糕、伯爵與黑醋栗馬卡龍，以及德式精品咖啡（售價999元／套）。
至於環球購物中心也將在暑假，進駐多家餐飲、娛樂新品牌，包括Global Mall板橋車站迎來韓國市佔第一的「橋村炸雞」海外首店、網購高人氣「抱歉菠蘿」全台首店；南港車站則引進主打日本今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」百貨首店，以及結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」；而屏東市有主打個人燒肉的「燒肉老大」百貨首店進駐。