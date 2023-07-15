中職／味全復古日高喊「鐵金剛」贏球！葉總：穿這件運氣不錯

味全龍隊今（15）日以5:2擊敗樂天桃猿，拿到下半季首勝，賽後總教練葉君璋也認為，「穿上復古球衣運氣比較好」，開心迎接勝利，葉君璋透露，自己聽到「鐵金剛」的應援口號，自己也很有感覺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 味全龍隊曾經在1999年一度宣佈解散，當時球員還在國外度假，結果回到國內，三連霸的戰績，依舊無法挽回龍隊解散的命運，而2019年龍隊宣佈回歸中職，也讓老龍迷喜出望外。2020年龍隊就曾穿上復古球衣，並且在二軍賽事奪下冠軍，而2023年上半季，龍隊也曾一度打到第二名，就差一點可以爭冠。葉君璋賽後表示，「對方投手道博格的球不好打，因為控球準，可以控制到好球帶邊緣，速度也不錯。」鋼龍6局投完就因為背部有點緊繃狀況，就提前下場，不過龍隊還是下半季首勝，葉總認為：「希望他們上半季做了什麼，就保持下去。」對於自己穿上復古球衣，葉總說：「聽到鐵金剛的加油歌，加上鑼鼓打下去，多少有點感覺，穿這件也運氣不錯。」中職／生涯連續200場蹲捕！葉君璋談捕手訓練「以前是跑到死」中職／「能力好，年紀不重要」！葉君璋認同高國輝價值中職／味全龍守護神陳冠偉最快明回歸！葉君璋：他狀況很好中職／林孝程敲致勝安！味全龍復古球衣發威5:2逆轉樂天桃猿