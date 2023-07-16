716遊行前夕曝心聲！黃國昌：公民要求政府兌現自己政治承諾
前立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢於16日將在凱道舉辦遊行，以居住正義及司法改革為訴求，並邀請各政黨及總統參選人參加。黃國昌15日晚間在臉書透露心聲，他發文寫道：「寫在716前一夜，這段時間以來，很多許久沒聯絡的朋友對我說：『國昌，這樣真的值得嗎？』我知道，他們的擔憂其來有自。」
Newtalk新聞
黃國昌表示：「從參與公民運動迄今，我一向被外界認為和綠營較為親近，雖然擔任立委時因為強力監督民進黨遭致綠營朋友的不諒解，但未曾如此次般萬箭穿心。就像剛才在館長直播所說，蓋了32年的老家，我連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說佔用國有地，隔空收到主管機關的認定。」
黃國昌強調：「雖然如此，作為一個法律人，在事實的基礎上，依法該怎麼處理，就怎麼處理，我正面積極面對，不會迴避。然而，我想和大家說的是，明天凱道的集會，不是為支持任何人的集會，這場集會不是為了支持館長、不是為了支持我這個人，更不是為了支持任何政黨或政治人物。這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會。」
黃國昌指出：「2016年，當時的蔡英文主席，在選前之夜說：『我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音，政府無能、政府無心、政府無感，對人民痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍感受。』這段話，我真的希望蔡總統還記得。明天下午2點，凱道見！」
查看原文
延伸閱讀：
張錦豪再爆黃國昌住家違建一整排都非法佔用國有地 國產署認定違法
716遊行是政治造勢?黃國昌：難不成只有批判國民黨時才是公民運動
黃暐瀚：716遊行訴求都是民進黨說到沒做到的事! 賴清德不去犯大錯