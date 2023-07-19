元宇宙再起／致力平台互通！業者齊聚造元宇宙　資安仍為考量重點

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在「元宇宙」話題掀起後，OZ也成為了大眾去思考元宇宙樣貌的範本，雖然元宇宙擁有巨大的經濟潛力，但想要達到理想經濟狀態仍需要循序漸進完善建設設備和技術，在臉書母公司Meta、HTC、蘋果（Apple）等科技巨頭進軍元宇宙市場後，「平台之間能否暢行無阻」便是打造元宇宙生態系的一大重點。
為了要能「互聯互通」，2022年元宇宙組織「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standard Forum）成立，希望可以替元宇宙產業建立一套標準，讓不同公司所打造的虛擬世界可以兼容彼此，以促進該產業的發展。目前已有廠商參與，包括Meta、微軟、Epic Games、Adobe，以及唯一一家台灣廠商HTC紛紛宣布加入。
HTC全球業務總經理黃昭穎表示，目前HTC已經有遵循所定下的標準進行開發，若是其他廠商也遵循，便可以互聯互通，「就跟過去進到不同的網站一樣，要這樣子元宇宙才會成功。」他進一步指出，要一直與標準協會、各大廠商保持密切溝通，在面對開發商、企業客戶時，也將這些標準導入到合作中，這樣子慢慢的擴散出去將有助於整個生態系發展。
元宇宙持續發展 資安、性騷問題仍為憂慮
不過看到《夏日大作戰》中，OZ在人工智慧駭客系統「Love Machine」攻擊之下，一度發生停擺，對社會造成混亂，甚至還受到飛彈威脅。若是元宇宙成熟發展，成為眾人使用的系統後，在能夠互聯互通、暢行無阻下，資安問題明顯將會成為一大挑戰。
網路資安業者趨勢科技去年曾發布一份報告，警告未來駭客或許可利用偷來或被外洩的生物特徵資料騙過連網裝置 （如VR/AR眼鏡頭盔），來登入他人帳號，進而衍生出如資料竊盜、詐騙、勒索等犯罪行為。另外，元宇宙使用者個人檔案也是駭客覬覦的目標之一，因為裡面包含了各種寶貴的生物特徵資料，例如可仿照使用者真實特徵所製作的3D人物模型。
在元宇宙世界中的全新運算環境下，個人資訊（如密碼、身分證字號）、個人裝置（如加密識別裝置）及個人生物特徵這3種常用的認證元素中，將會有至少2種在元宇宙軟體註冊時被採用。若是生物特徵資料外洩或失竊，不僅可能會讓駭客通過認證檢查，還可能會被製成Deepfake（深偽）模型。
資安公司Palo Alto Networks副總裁暨亞太區與日本首席安全長Sean Duca先前指出，元宇宙將成為網路犯罪分子的新樂園，並表示現今網路攻擊的變化多樣，企業領導人必須不斷的重新審視網路安全的方法，並考慮不同創新解決方案、技術和方法。
不過除了資安之外，元宇宙也仍有許多尚待解決的安全問題，例如性騷擾已被證實是虛擬世界中的一個嚴重的問題，一名英國女性帕特爾（Nina Jane Patel）曾發文表示，她在進入虛擬世界後，不到一分鐘的時間，就有3至4個男性化身的人，不但撫摸她的虛擬人物的身體，還發表色情言論，卻因為無法律可管，讓她陷入焦慮當中。
反數位仇恨中心（The Center for countering digital hate）先前曾監控多人線上虛擬實境遊戲VRChat上使用者行為，發現光是在美國版的11個小時聊天記錄中，就出現100多起涉及威脅、言語攻擊、性騷擾等事件，幾乎每7分鐘就出現一次犯行。
不過目前尚未有針對在元宇宙內犯罪行為的相關法律，也沒有現實與虛擬世界犯罪行為在定義上的比較，儘管現在如威脅、侮辱、誹謗等網路霸凌行為，已經開始慢慢在現實世界裡受到懲罰，但對於與「身體」、或是「人身」領域更相關的罪行，就更加難以界定。儘管有廠商在軟體控制上進行應變，例如創造「無形的牆」以界定使用者之間的安全距離，但缺乏法律保障仍是要讓元宇宙在大眾之間流通仍有必須考量的問題。