用路人注意！明起汽、柴油各調漲0.4元

台灣中油公司今（16）日表示，自明（17）日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.3元。
記者鄭妤安／台北報導
中油表示，本週受墨西哥油田爆炸損失70萬桶原油、沙俄2國協力減產原油等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲3.68美元，新臺幣兌美元匯率升值0.006元，國內油價依公式計算漲幅為3.84%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.0元及1.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.2元及0.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.6元及1.3元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.4元。吸收金額如附表。
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.6元及1.3元均由台灣中油吸收，累計今年至6月底止，台灣中油共吸收約41.81億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。