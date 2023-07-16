李登輝百年展「柯文哲中槍」！李安妮酸：昨天才發現我是第六等人

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基金為表示，展區共有六個主題，分別是「百年以前的台灣」、「自由萌芽的臺灣：1920年代以後」、「戰爭抑鬱的臺灣：1930年代末至1945年」、「風雲詭譎的臺灣：1945年至1960年代」、「邁開腳步的臺灣：1970年代至1990年代」以及「建立自我的臺灣」，並且在台北場結束後，將於高雄、台南與桃園接力展出。期待民眾透過展覽見證台灣社會、政治、時代氛圍的轉變，明白台灣在這一百年中，如何走出屬於自己的故事。也告訴大眾，李登輝以台灣人的身份，在這一百年裡受到台灣社會的養成，也帶領台灣走出屬於自己的路。
李登輝二女兒李安妮表示，今年剛好是父親百歲冥誕，爸爸一生跟台灣太緊密。因此，想在今年百歲之年做一個系列活動，一方面紀念他，但也知道他生前不喜歡把他造神化、偶像化，所以處理今天這活動也戰戰兢兢。
李安妮說，這次活動的合作單位也是年輕人大家可能會覺得「天啊，這怎麼會是李登輝的規模」，爸爸在的時候也會想說「這個展覽怎麼展的這麼迷你」。但是透過年輕人視角、手法，希望掌握一個台灣第一個民選總統，並讓知識成為可以實踐的智慧。
李安妮接著不點名地噹柯文哲說，「我昨天才發現圍繞在我周圍的都是第六等的人」，她說，沒有學歷史的人，人類不會精彩，有學歷史的人才會去耙梳資料。她我自己很慶幸周圍圍繞一群學歷史的人、也都是年輕人。
對於這次展覽，李安妮說，對於人物的述說，不需要神格化、英雄崇拜化；我們希望作一個有記憶、有歷史感的台灣人。
至於李安妮提到的這段第六流的人，應是指民眾黨主席柯文哲「白色的力量」一書一段話被反柯人士截出「我們台灣，第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的，佔第四第五，文學院的差不多第六流了，藝術的根本就不入流了。」
但其實這柯語錄的全文則是「聰明人去讀政治經濟，台灣才有希望。我們台灣，第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的，佔第四第五，文學院的差不多第六流了，藝術的根本就不入流了。所以，我看台灣是不會有莎士比的，也不會有米開蘭基羅，藝術創作也要很聰明的人才做得好我想應該要有些聰明的人去讀政治經濟，台灣才會有希望，不過，讀醫學系會使聰明的人變笨，笨得更笨，我們就是這樣變的。所以台灣才會變得沒有希望。」
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