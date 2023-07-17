獨家專訪／不輕易言退！高球天后曾雅妮拚復出「心中有一個目標」

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「魔球」席捲高球 曾雅妮：了解自己才能讓數據為自己所用
受傷的經歷也讓曾雅妮深刻感受到目前的體育界和當年不太一樣，特別是在科技以及數據資訊方面，與當年相比進步而且完善許多。最近十年職業棒球、籃球、甚至網球都掀起了「魔球」化的風潮，高爾夫在這方面也不落人後，各項數據和資料輔助系統都幫助選手更好的了解自己，找到在場上的優、缺點。
「我覺得最重要的是你一定要先了解自己，明白自己是什麼樣類型的選手，才不會被數據帶著走。」曾雅妮認為數字是死的，要明白這些資料是用來幫助自己的，而不是像一個機器人一樣去讀，這樣才能夠活用。
數據資訊多，選手也需要做出判斷，去解讀其中正確的東西為自己所用；但相反的有時候太多數字也可能讓選手思緒上發生混亂，影響自己的心態。曾雅妮說曾經自己是完全不看數據的那種選手，甚至有些排斥；但如今她慢慢學會藉由這個東西去提升自己的效率與比賽內容。
「數據可能有幾百種吧，所以你需要精準的挑出其中哪2、3種是自己需要的——需要了解自己，看看什麼最適合你。」曾雅妮透露，她現在主要就看3樣：距離，起球的高度，以及球場的溼度、海拔和溫度。
「我認為自己是直覺型的選手，當有太多資訊時、並和我想的不一樣時，就會影響自己做判斷。我更相信自己的直覺，所以我希望嘗試透過數據來佐證它。」曾雅妮這樣說道。
她也給現役的一些年輕選手建議：「不要忘記自己的優點，要更專注自己身上，不要因為小缺點把大優點改變，要記得自己的好、往好的方向去想看。不管打出什麼樣的球，都要樂觀以對。不用那麼常檢討自己！」
何時退休？曾雅妮對自己還有期許
在踏上球場後，是否對於自己有著一些期許？曾雅妮表示：「這次對於復出表現，真的就是平常心看待。主要是我發現自己還是喜歡這個舞台的，做為選手站上球場，就感到心跳加速，十分珍惜。」
至於外界關心的退休話題，曾雅妮表示雖然沒有一個具體的計劃，但確實有想過這個問題。不過現在就只專注在球場上找回自己，達到個人想要抵達的目標和境界。
曾雅妮坦言這幾年台灣的高爾夫球環境改變許多，許多球員的技術和觀念都越來越好，「所以現在要贏一場比賽我覺得更不容易，競爭變得更強。」
曾雅妮說自己心中有一個目標，希望在場上達到那種境界，「不是說回到巔峰，而是怎麼在場上更好的去處理面對到的問題。」
「我還是很喜歡比賽——儘管現在天氣很熱——也還是很喜歡練球，我不會給自己設限這兩年一定要完成什麼。」曾雅妮說自己的確有在做一些規劃，不過現在只想專注在選手身份上，「因為我認為體育可以帶給很多人不一樣的東西，比方說我很喜歡念書，但那時候沒有往上念，現在我希望告訴那些未來想以高球選手為志業的小朋友，你不一定要放棄課業。」
世界觀念在變，其實打高爾夫未來也可走得很多元，曾雅妮說走體育和念書可以並行，這是自己想要推廣的一件事。