獨家專訪／曾雅妮為何愛上冥想？高球天后分享「一隻蟑螂的故事」

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過去曾15度奪下LPGA巡迴賽冠軍，也是台灣第一位坐上世界球后寶座的球員。不過近年因傷影響表現，在揮桿轉動上，很多角度都無法做到最好。在經過精密的檢查、以及參考專業建議後，決定在今年初開刀。
動手術解決舊疾 曾雅妮擺脫壞習慣、嘗試新打法
曾雅妮說，其實自己在開刀前心裡很掙扎，也曾有一些反抗，「很難過為什麼準備了那麽久，好不容易能回到球場，卻又要開刀，想著自己還有多少時間能回去比賽，我還能回到我想要的狀態嗎？不過還好經過這兩個月看到自己的復健訓練過程和終於可以打球的樣子，身體不再疼痛心裡也安心了許多，希望我的身體能繼續保持著健康。」
「其實我髖關節受傷5年以上了，因此那一段時間也養成了一些壞習慣，現在就是要打掉重練。」曾雅妮說，目前自己還在摸索，也仍在尋找新打法的感覺，自己目前在擊球的發力以及旋轉上，感覺上還有些陌生。
這幾年飽受傷病困擾、最終甚至不得不動刀治療，曾雅妮坦言有些自責，「就會想怎麼會把自己的身體弄成這樣，這麼不小心。」雖然懊悔自己浪費了很多時間在復健治療，不過她說動完手術後確實有所改善，包括在揮擊時的重心和轉動上，都有所改善。
「這之後我的角度已經能做到最大，但揮桿上還是有一些舊的壞習慣，那現在就是要去學習怎麼從上桿到下桿做到重心的轉移。」曾雅妮坦言這並不容易，因為對新的方式不熟悉，舊習又不斷跑出來，所以自己有時候感覺起來像是「身體在打架」。
所以在近期，曾雅妮和物理治療師以及體能教練做了許多溝通，看如何找回過去的旋轉身體和發力方式，而不是用蠻力在打。她也透過觀看以前的影片，想找回巔峰時期的自己是怎麼打的，「開刀後我再回去看，現在的角度都和之前差不多了，就是力量還差了一些而已。」
一隻蟑螂的故事 冥想如何讓世界球后排掉心中雜質、專注自己
在最近這一段期間裡，曾雅妮也愛上冥想，透過這個方式來排除心中的雜念，讓自己找到了遇到問題解決的方式，「就是去感受身體的律動、呼吸，在那段時間，心裡會很平靜，畢竟平時腦袋中有著太多的雜質，要想辦法去排除。」
她透露，透過冥想和打坐去釋放，消除了自己很多糟糕的念頭，「打坐後每天都腰酸背痛，但心裡是舒暢的！當自己不被IG、Facebook控制時，腦袋還蠻清楚的。這也讓我對於社群軟體沒那麼上癮。」
曾雅妮說，冥想內觀讓自己更好的去處理一些心情和感受，不去對外在的東西過度反應。隨後也分享一次有趣的經驗，當時她在打坐房間裡面遇到蟑螂，由於那個狀態下不能殺生、不能講話，讓她感到異常煩惱，後來跟老師尋求解決方案，決定和這個生物好好相處，「後來我真的很焦慮，就用掃把把牠掃出去放生了，老師之後開導我：『這就是你內觀給妳最重要的功課，讓你去面對到恐懼，這其實和妳打球時會感受到的恐懼一樣，妳會感到焦慮，雖然事件不一樣，但那種感受是一樣的。』這也讓我想到自己在球場上面對恐懼時可以怎麼樣去克服，其實收獲蠻大的。」
曾雅妮說，這次打坐的經驗讓自己平靜很多，也能更好的將這個方式應用在生活上，「妳可以去透過體驗感受，把一些心中的雜物給排掉。」