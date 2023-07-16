獨／蒟蒻講幹話死了？傳去世已火化 　妻最新回應「目前還在」

張蘭睽違4年見到大S家人！與汪小菲日本共享天倫樂：起飛了才敢說

▲張蘭透露到日本與大S家人見面，心情非常期待、緊張。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭透露到日本與大S家人見面，心情非常期待、緊張。（圖／翻攝自張蘭抖音）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲和前妻大S歷經疫情阻礙，家人一直未能回北京重聚，最後夫妻10年情散，汪母張蘭也4年多沒有見到家人，如今疫情解封，汪小菲多次來台會見大S家人，喊話要趁暑假帶他們回北京「光宗耀祖」，雖然尚未實現夢想，他已帶著家人到日本度假，母親張蘭今（16）日赴日本一起會合，睽違4年終於見到家人。

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▲汪小菲帶家人去吃龍蝦，承諾不會再曝光他們的隱私。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲帶家人去吃龍蝦，承諾不會再曝光他們的隱私。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
汪小菲日前預告要帶家人返京，表示汪家人就是要團聚，要帶「二汪」回北京光宗耀祖，說得信心十足，並曬出和家人一起在S HOTEL團聚的影片，現場笑聲不斷，不過，他稍後返回北京仍是形單影隻，其他家人並未現身。張蘭則透露大S要求若汪要帶家人回北京，必須提供高額擔保金，所以仍在協商。

▲張蘭遠赴日本與大S子女見面，心情相當興奮，不忘推銷自家產品麻六記。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭遠赴日本與大S子女見面，心情相當興奮，不忘推銷自家產品麻六記。（圖／翻攝自張蘭抖音）
官司纏身的張蘭，因俏江南股份和私募基金CVC公司打官司，在新加坡、香港等地都敗訴，被判賠1.4億美金（約42億元台幣），紐約豪宅因此遭拍賣，她提起上訴也落敗，出國、轉機都無法隨性自如，可能面臨被拘捕的問題，直到今日在機場出發時，她終於放下心來，表示要跟家人團聚，「不起飛了我都不敢說」，這句話讓網友感嘆聽著真心酸。

▲汪小菲在車內直播，透露要帶家人回北京過暑假是光宗耀祖的事。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲在車內直播，透露要帶家人回北京過暑假是光宗耀祖的事。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
汪小菲、張蘭和家人歷經數小時飛行行程，終於團圓重聚，她在抖音曬出影片，只見她和家人睽違4年見面開心不已，還不忘推銷產品，坦言帶了好多麻六記產品要給家人嘗鮮，刻意問晚輩「想不想吃麻六記」，小朋友害羞不敢作答，她抱著孫兒輩享受天倫之樂，笑得合不攏嘴。

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