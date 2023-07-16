美元指數跌破百元大關！謝金河：全球鬆了一口氣

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謝金河也觀察到，美元的下跌和美國公布6月Cpi只有3%，Ppi更是貼近零，意味了美國升息壓力減輕很多，也讓美元呈現弱勢，而去年慘跌的風險性資產如比特幣又站上30000美元以上，全球股市也跟著起風上揚。
不過，謝金河也說，貨幣市場的強弱分明，今年像墨西哥披索，波蘭幣走升，巴西Real也走高，歐元，英鎊，加幣都很強勢，亞洲貨幣則是貶多升少，日圓跌9%以上，是最弱勢的亞洲貨幣，而土耳其里拉，阿根廷披索昏天暗地的下跌，看起來正面臨一場經濟危機，人民幣今年離岸，在岸大約都跌4%左右，也算是弱勢貨幣，新台幣今年小跌，最近熱錢回流，台幣又回升不少。
謝金河坦言，美元下跌給全世界鬆一口氣調整，當中有幾個貨幣值得探討，一是日圓，日圓先生預測日圓會貶到160，我認為日圓前一波的低點151.94有很強大的支撐力，如果日銀總裁調整貨幣政策，日圓反而有走升的機會。
二、韓元去年跌到1446.37，看起來，南韓政治選邊站，日韓重新交好，韓元也不會回到去年低點。
三、新生產基地的墨西哥，印度，印尼，波蘭，滙率有長期走升的機會。
四、俄羅斯的盧布狂貶後，俄羅斯要求要用盧布買油，天然氣，盧布一度到50.56，現在又貶回90，看起來俄羅斯已出現頹勢。
五、土耳其里拉，阿根廷披索跌不停，南非幣也岌岌可危，如果跌勢不止，美元外匯又耗盡，恐怕會發生經濟危機。
大家最關注的人民幣，像俄羅斯每月拋售40億美元人民幣，阿根廷拋的金額更大，將加重離岸人民幣貶值壓力，還有從中，港淨流出的資金，都攸關人民幣走勢，這次美元回跌，中國人行壓力減輕很多。
而台灣的新台幣，今年台灣出口衰退，新台幣會在30到31的區間調整，即使資金流入，新台幣也不會有大幅升值的力道。