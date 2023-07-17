石家莊試圖打造中國「搖滾之城」　全城開唱

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同在今天，另一支樂團則登上「搖滾地鐵」，並演唱Don't Break My Heart一曲，事後更由石家莊廣播電視台發布報導畫面。
而在今晚，石家莊全市並以「周末草坪」和「激情夏夜」等2個主題，一共舉辦20場小型搖滾音樂會，其中19場由單一樂團擔綱，另1場則由3個樂團輪流上陣。
報導指出，15日晚間舉行的中超石家莊功夫隊與丹東騰躍隊賽事，中場休息時全場1萬多名球迷在DJ帶動下，萬人合唱「海闊天空」，同時點亮手機照明燈，把現場氣氛帶向高潮。石家莊功夫隊並表示，未來球隊主場出賽時，都將播放廣大民眾「喜聞樂見的搖滾歌曲」。
根據報導，石家莊官方數天前表示，今年7至10全市將舉辦「Rock Home Town—中國『搖滾之城』音樂演出季」，透過舉辦一系列大型搖滾音樂演出活動，廣泛開展「群眾性、公益性、常態化的惠民演出活動」，全面打造「中國搖滾之城」。
活動內容則包括以「搖滾巴士」、「搖滾地鐵」為媒介，不定期安排搖滾樂手隨機搭乘公車，創新舉辦「快閃式」即興演出，增強市民參與感和互動性；同時，市府將建設大、中型演出場地，在草坪、商街、景區等地建設小型空間，讓搖滾音樂「隨處可見、免費聆聽」，並提供市民「自我展示的平台」。
中國青年報對此發表評論指出，石家莊此舉是「兵出奇招」。且剛一公布就激發了不少網友的「求偶遇」熱情，可想而知在社交媒體發酵後很可能形成話題效應，吸引更多人前往感受「搖滾之城」的魅力。當人氣聚集後，必然會對文娛演出、文創、餐飲等產業產生輻射帶動作用，為城市轉型開闢新路徑。
但評論也提到，石家莊的挑戰在於，如何吸引更多音樂人才到此扎根、演出？除了提供人才津貼、確保演出「硬條件」外，恐怕還要在營造「友好、包容的創作環境」多下工夫。
新京報也發表評論說，石家莊雖不如北上廣深等大城市繁榮，但若能形成自己的鮮明特色，加上城市文化的整體塑造，也很有可能「彎道超車」，迅速讓城市意蘊豐滿起來。而讓城市努力實現「形象破圈」，為自己賦予年輕化內涵，這種探索的熱情值得肯定。（編輯：邱國強）1120716