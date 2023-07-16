韓團SF9來台開唱！勁歌熱舞、玩遊戲 Fantasy砸重金替達淵慶生
▲韓團SF9來台開唱，勁歌熱舞、玩遊戲超寵粉，Fantasy砸重金替達淵提前慶生。（圖／記者陳明中攝影）
記者黃雅琪/綜合報導
｜ 2023-07-16 21:38:24 2023-07-16 21:43:14
韓國人氣男團SF9，其中5位成員：達淵、朱豪、柳太陽、輝映與澯熙，繼年初來台舉辦線下專輯簽售會後，今（16）晚6點，再於「TICC台北國際會議中心」舉辦「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」。SF9帶來13首歌曲，讓Fantasy（官粉名）大飽耳福。另外，台灣Fantasy，也為即將在24日過生日的達淵提前慶生，還買下電視牆播出、應援車，令SF9感動不已。
SF9穿著深紫色貴公子裝，一開始就帶來勁歌熱舞〈Puzzle〉、〈Good Guy〉、〈Dreams〉，火速引爆Fantasy尖叫，達淵說：「今天又能在這裡演出，我非常開心！我真的非常想你們！」、澯熙說：「好久沒有來這裡了，真的好緊張但也很開心，我們今天好好地玩哦！」、輝映說：「我們1月份在這裡進行簽售會，今天能在舞台上跟大家見面心情激動又興奮！」、柳太陽說：「大家過得好嗎？今天準備好了一起玩了嗎？」，而朱豪則先請求粉絲給予尖叫聲溺愛，接著說：「今天我們的狀態非常好，你們準備好要好好玩了嗎？」 ▲Fantasy替SF9「達淵」提前慶生。（圖／記者陳明中攝影） 不光如此，FAN-CON還設計了遊戲橋段，遮眼找球跳凌波舞，讓大家能看到5帥私下可愛的一面，歌單上包括〈Puzzle〉、〈Good Guy〉、〈Dreams〉、〈Valhalla〉（柳太陽、輝映、澯熙）、〈Stay〉（達淵）、〈The Last Festival〉（朱豪）、〈Love Again〉、〈Driver〉、〈Scream〉、〈Mamma Mia〉、〈Play Hard〉，以及安可〈Beautiful Light〉與〈Go High〉共13首歌，非常具誠意！ ▲韓團SF9來台開唱，帶來13首歌曲精采演出。（圖／記者陳明中攝影）