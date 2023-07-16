MLB／大谷翔平又開轟了！棒打太空人守護神　本季33轟全壘打王

U19女籃世界盃／中國領先32分遭埃及逆轉　對方主帥興奮到親地板

▲2023 U19世界盃女籃賽，中國大陸國家隊在一度領先32分的情況下，最終以56:60遭到非洲軍團埃及的逆轉。（圖／取自FIBA官網）
▲2023 U19世界盃女籃賽，中國大陸國家隊在一度領先32分的情況下，最終以56:60遭到非洲軍團埃及的逆轉。（圖／取自FIBA官網）

運動中心/綜合報導

2023 U19世界盃女籃賽，今（16）日爆出讓人難以想像的賽果，中國大陸國家隊在一度領先32分的情況下，最終以56:60遭到非洲軍團埃及的逆轉，寫下一場難堪的失利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽第一節打了7分多鐘埃及才得分，首節的比數為27:5，中國領先多達22分；第二節她們甚至一度將比分改寫為44:12，看起來比賽早早已經就失去懸念。不過沒想到下半場中國陷入得分荒，在第三節開賽後長達5分半鐘的時間裡一分未得，讓埃及跨節打出20:0的高潮追進比分，並找回了士氣。

中國此役在戰術似乎缺乏調整性，一旦對手加強防守強度，他們就沒能再找到舒服的進攻方式，在對手在體型上能給予壓力的情況下，她們末節的團隊攻守配合荒腔走板，單節比分為4:20，讓埃及最終拿下這一場逆轉勝。這場比賽贏得太過戲劇性，埃及主帥Mostafa Atef Hadhood賽後甚至興奮地親吻球場地板慶祝。

▲U19女籃世界盃逆轉中國後，埃及主帥Mostafa Atef Hadhood賽後興奮地輕吻球場地板慶祝。（圖／取自FIBA官網）
▲U19女籃世界盃逆轉中國後，埃及主帥Mostafa Atef Hadhood賽後興奮地輕吻球場地板慶祝。（圖／取自FIBA官網）
中國球員胡多靈這一場得到21分，李文霞、李青陽均砍下13分，團隊命中率被壓制到不到3成；埃及方面，193公分的長人Jana Elalfy攻下15分11籃板，球隊比對手多了15次罰球機會成為贏球主因。

而在U16亞錦賽的戰場上，中國女籃也兵敗如山倒，他們5-6排名戰以63:84慘敗給韓國隊，最終只拿下第6名。之前他們在此賽事的最差成績為第3，這次也寫下隊史最糟糕的成績

▲2023 U19世界盃女籃賽，中國大陸國家隊在一度領先32分的情況下，最終以56:60遭到非洲軍團埃及的逆轉。（圖／取自FIBA官網）
▲2023 U19世界盃女籃賽，中國大陸國家隊在一度領先32分的情況下，最終以56:60遭到非洲軍團埃及的逆轉。（圖／取自FIBA官網）

籃球／中華女籃U16亞錦賽狂勝敘利亞71分　彭郁臻轟準「大四喜」

亞洲盃女籃／中國時隔12年再度奪冠！斬斷日本5連敗　韓旭奪MVP

亞洲盃女籃／慘！遭準絕殺、降二級　中華隊73：75不敵黎巴嫩

亞洲盃女籃／山本麻衣狂砍19分！日本91:66復仇澳洲　奪分組第一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀