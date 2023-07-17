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伍佰驚喜現身「beanfun!叭叭嘉年華」　唱〈挪威的森林〉全場嗨翻

▲伍佰驚喜現身演唱經典歌曲〈挪威的森林〉，台下歌迷嗨翻。（圖／StreetVoice Park Park Carnival 臉書）
▲伍佰驚喜現身演唱經典歌曲〈挪威的森林〉，台下歌迷嗨翻。（圖／StreetVoice Park Park Carnival 臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

獨立樂團大型街頭搖滾盛會「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，7月15日、7月16日在台北花博公園圓滿落幕，金曲 DJ 台由 DJ 499 開場，以「今天，我們都是伍佰」為題放歌曲，沒想到搖滾天王伍佰驚喜現身，讓現場歌迷為之瘋狂。

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▲伍佰驚喜現身「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」。（圖／StreetVoice Park Park Carnival 臉書）
▲伍佰驚喜現身「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」。（圖／StreetVoice Park Park Carnival 臉書）
舞台前擺滿伍佰歷年專輯，DJ499 作為隱藏彩蛋在活動舉辦前幾天才公布，當時主辦單位的粉專只暗示大家留言 「+1」 讓 DJ499 晉升為500（伍佰），沒想到伍佰本人隨著曲目〈夏夜晚風〉悄悄現身，全場民眾騷動，並帶來〈挪威的森林〉還有新歌〈純白的起點〉，帶動全場氣氛。

▲伍佰（中）現身「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，在台上演唱兩首歌。（圖／伍佰臉書）
▲伍佰（中）現身「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，在台上演唱兩首歌。（圖／伍佰臉書）
伍佰笑說：「我去年就來了，看了之後很癢啊，我看了旁邊的Band我也很癢啊，我的團員太老了我叫他們在家裡啊，我自己跑過來啦！開心嘛！哈哈哈！」唱完兩首歌後，伍佰直說：「我要回家了，謝謝，再見」，雖然台下直呼「安可」，但伍佰依然下台結束演出，不過這次無預警現身演唱，也讓粉絲留下難忘回憶。

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