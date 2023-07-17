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美國7月還會升息？美元指數反彈　新台幣早盤止升回貶至30.964元

▲新台幣兌美元上周強升逾4角後，今（17）日早盤止升回貶，拉回至30.964元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元上周強升逾4角後，今（17）日早盤止升回貶，拉回至30.964元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元指數在上周失守100，新台幣兌美元1周強升了4.37角，重返「30字頭」，不過，市場預期美國7月可能會再升息，美元指數也止跌反彈，亞洲主要貨幣兌美元轉趨盤整偏弱，加上台股也無力上攻，在平盤震盪，新台幣兌美元今（17）日早盤亦止升回貶，目前最低來到30.964元，貶值7.1分。

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美國通膨降溫，市場預期美國聯準會升息近尾聲，甚至7月將是最後一次升息，美元大跳水，美元指數失守100，非美貨幣展望大反攻，不過，美國聯準會（Fed）有理事不認為美國已解決通貨膨脹問題，預計7月及年底前再各升息一次，美元指數止跌反彈，亞洲主要貨幣兌美元轉趨盤整偏弱。

目前美元指數在100上下震盪，亞洲主要貨幣韓元今日早盤轉趨盤整偏弱，在1266.60兌1美元震盪，日圓兌美元在138.57盤整，人民幣中間價小幅下修至7.1326兌1美元，離岸人民幣兌美元亦貶值來到7.1652附近。

至於新台幣兌美元在上周強升逾4角、重返「30字頭」後，今日早盤也止升回貶，以30.93元、貶值3.7分開出，在美元止跌及台股無力上攻轉趨平盤震盪之下，新台幣進一步下探30.964元，貶值7.1分，目前在30.956至30.964元震盪整理。

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