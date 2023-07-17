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牡丹水庫下游備援管線完工啟用！台水：盼強化屏東地區供水韌性

▲台水公司今（17）日表示，牡丹水庫下游備援管線已完工啟用，盼未來能強化屏東地區供水韌性。（圖／台水提供）
▲台水公司今（17）日表示，牡丹水庫下游備援管線已完工啟用，盼未來能強化屏東地區供水韌性。（圖／台水提供）

記者鄭妤安／台北報導

為強化屏東地區供水韌性，台水公司於2020年向行政院申請核定設置牡丹水庫下游備援管線通過，而此備援管線已於今年7月全線完工，且已正式啟用，台水公司副總經理王明孝接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，盼此工程能因應南台灣旅遊旺季的用水，以及能夠在遇災損或設備故障等狀況時，仍然保持供水穩定。

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行政院於2020年9月核定台水公司辦理全國17條調度備援幹管，特別納入牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程與牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程，未來將提供「備援」及「調度」功能，可有效提升牡丹供水系統的效能。

台水副總經理王明孝指出，屏東地區主要水源來自牡丹水庫，此水庫同時身兼民生用水與農業灌溉兩大任務，而民生用水方面，每日大約出水8萬噸，主要分往北、往南兩條線，供水範圍包含屏東縣東港、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等鄉鎮，用水戶持續成長，至今已逼近8萬戶。

他提到，之所以要設置牡丹水庫備援管線的主要原因有二，第一，夏天為南台灣觀光旺季，若遇假日或旅遊旺季，尖離峰用水調度不易；第二，原本的輸水管線只有一條，如遇災損或設備故障等狀況，復水時間亦較長，尤其在疫情趨緩後，墾丁、小琉球等知名風景區出現報復性旅遊人潮，造成用水量激增，備援管線完工後可紓緩用水壓力，使供水可更加穩定。

台水指出，牡丹廠下游管線主要位於屏199縣道，由牡丹水庫往石門古戰場及統埔方向，共投入3億元在兩項工程中，第一項工程為牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程，已於去（2022）年9月完成通水；第二項工程為四重溪至統埔複線工程，已於今年7月10日全線完工。目前兩項工程已完善牡丹水庫下游的備援管線，且已正式啟用，盼為屏東鄉親提供穩定、量足、質優的自來水。

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