牡丹水庫下游備援管線完工啟用！台水：盼強化屏東地區供水韌性

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台水副總經理王明孝指出，屏東地區主要水源來自牡丹水庫，此水庫同時身兼民生用水與農業灌溉兩大任務，而民生用水方面，每日大約出水8萬噸，主要分往北、往南兩條線，供水範圍包含屏東縣東港、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等鄉鎮，用水戶持續成長，至今已逼近8萬戶。
他提到，之所以要設置牡丹水庫備援管線的主要原因有二，第一，夏天為南台灣觀光旺季，若遇假日或旅遊旺季，尖離峰用水調度不易；第二，原本的輸水管線只有一條，如遇災損或設備故障等狀況，復水時間亦較長，尤其在疫情趨緩後，墾丁、小琉球等知名風景區出現報復性旅遊人潮，造成用水量激增，備援管線完工後可紓緩用水壓力，使供水可更加穩定。
台水指出，牡丹廠下游管線主要位於屏199縣道，由牡丹水庫往石門古戰場及統埔方向，共投入3億元在兩項工程中，第一項工程為牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程，已於去（2022）年9月完成通水；第二項工程為四重溪至統埔複線工程，已於今年7月10日全線完工。目前兩項工程已完善牡丹水庫下游的備援管線，且已正式啟用，盼為屏東鄉親提供穩定、量足、質優的自來水。
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