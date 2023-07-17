▲ 6 萬元的漲幅價差真值得嗎？Nissan 小改款 Altima 試駕

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設計微整形，統一家族化式樣
由於在台所販售的 Altima 皆統一由美國製造進口，故在整體車身造型也與中國當地所販售的式樣有所不同，而小改後的改變重點都集中在車頭，以更誇張的 V-Motion 家族化設計為基礎，不難看出本車透過更粗的鍍鉻飾條與黑化元素來試圖同時提升質感和跑格效果，為此，原廠甚至連原先的霧燈都給捨棄掉，讓設計更具一體性。而為了彌補霧燈的照明效果，本次 Altima 在頭燈科技則跟上潮流，換上矩陣式 LED 頭燈來整合所有照明效果。
總體而言，筆者認為 Altima 在整體設計上不會流於傳統中大型房車的老氣，新潮、科技感還是有的；值得提及的是，Altima 也趁這次小改款換上了 Nissan 全新品牌識別，除了從頭、尾 Logo 得以看出，包含 19 吋新式輪圈也得以看見。
進入車艙也是一如預期般地沒有做過多的修飾和改變，在維持整體控制佈局之下，該有的配備諸如多功能方向盤、配置 7 吋中央資訊幕的儀錶、以及雙區恆溫空調等都列為標配，整體呈現簡單俐落，沒有太多複雜的元素在裡頭。不過，本次小改款最大的重點之一，在於原先 8 吋的中央觸控資訊娛樂系統跟隨美國市場同步換上 12 吋式樣，可按照使用者需求分割螢幕來增強使用體驗，另、本機也支援無線 Apple CarPlay 無線連接功能，搭配同樣為本次新增的 Qi 無線充電，算是完整了數位化體驗；至於螢幕本身所內建的功能，舉凡全中文化導航在內均有配置，倘若將更多的功能或服務整合其中，整體使用體驗應會更好。
當然，承襲了原廠一直想要強調的舒適乘坐體感，Altima 在小改款後也同樣配置配稱為零重力體感舒適座椅，在實際乘坐時，搭配其通風 / 加熱機制，無論是靜態抑或是動態的情境下也確實有著水準之上的支撐性與舒適度，稍嫌可惜的是以筆者 177 公分的身高而言，前座兩張座椅的腿部支撐還有進步空間；而後座則無需對於本車直達四米九的車長有所懷疑，空間的寬敞性絕對無愧於其中大型房車的身份。
高水準動力演出，偏跑格底盤設定
小改款 Altima 在動力的編成選擇方面與舊款相同，為 2.0 升直列四缸 VC-Turbo 渦輪增壓引擎，輸出也設定為同樣的 239 hp / 36.9 kgm 水位，在途經快 / 高速公路甚或是山路時，這具機體一如預期般可以給予相當具有衝勁的力道，且油門掌控容易，不需花費太多時間就可以熟悉，而 CVT 無段變速系統也成功達到綿密無頓挫的動力傳遞任務，這般組合相信也是大部分受眾所想要的結果。
而所謂 VC-Turbo，本站在先前的許多同產品系列試駕時也有所提及，為可變壓縮比科技，透過最高 14：1、或最低 8：1 的壓縮比變換，來達到性能、油耗兼容的目的。雖說透過油門的踩踏深淺電腦會自動判定當下狀況來切換引擎作動的積極特性，但若在排檔系統附近加入多摩市的強制切換按鍵，或許可以讓駕駛者的自主性更高。
至於底盤反饋上，Altima 顯然在阻尼設定方面較偏向運動取向，經由 19 吋低扁平比輪胎所傳遞至車室內的路面資訊相對於其敵手而言較為豐富清晰，確實成功與敵手作出完善區隔，若偏要雞蛋裡挑骨頭，或許就是那路感可進一步加強的方向盤回饋了吧。
縱使有著 6 萬元漲幅，筆者還是認為 Altima 作為一輛日系中大型房車，整體產品力都還在水準之上，尤其是動力與操駕反饋，品牌很聰明地將本車與其主要對手 Toyota Camry 做了很好的區分點。讓受眾在產品種類漸少的中大型房車市場上有更不一樣的選擇，也期望諸如全數位儀錶、LED 尾燈等，可以成為往後年式更新、以不漲價為前題下能補足的配備，讓 Altima 能夠有著更從容的旗艦姿態。