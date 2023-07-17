▲ 6 萬元的漲幅價差真值得嗎？Nissan 小改款 Altima 試駕

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Nissan Altima 小改款後採單一車型販售，售價 139.9 萬起。

× Nissan Altima 小改款後採單一車型販售，售價 139.9 萬起。

設計微整形，統一家族化式樣





由於在台所販售的 Altima 皆統一由美國製造進口，故在整體車身造型也與中國當地所販售的式樣有所不同，而小改後的改變重點都集中在車頭，以更誇張的 V-Motion 家族化設計為基礎，不難看出本車透過更粗的鍍鉻飾條與黑化元素來試圖同時提升質感和跑格效果，為此，原廠甚至連原先的霧燈都給捨棄掉，讓設計更具一體性。而為了彌補霧燈的照明效果，本次 Altima 在頭燈科技則跟上潮流，換上矩陣式 LED 頭燈來整合所有照明效果。





車頭為本次 Altima 小改款進程中，在造型上變更幅度最大的地方。

× 車頭為本次 Altima 小改款進程中，在造型上變更幅度最大的地方。

尾燈仍以鹵素燈泡呈現是較為可惜之處。

× 尾燈仍以鹵素燈泡呈現是較為可惜之處。

圈胎規格為 19 吋配置。

× 圈胎規格為 19 吋配置。

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儀錶非全數位樣式，而是維持改款前式樣。

× 儀錶非全數位樣式，而是維持改款前式樣。

12 吋全新主機支援無線 Apple CarPlay 互聯功能。

× 12 吋全新主機支援無線 Apple CarPlay 互聯功能。

Qi 無線充電亦列為標配，搭配無線 Apple CarPlay 可構成完整的數位使用介面。

× Qi 無線充電亦列為標配，搭配無線 Apple CarPlay 可構成完整的數位使用介面。

座椅整體支撐性與舒適性兼具，若將大腿支撐做出更有延伸性的改動，體感會更好。

× 座椅整體支撐性與舒適性兼具，若將大腿支撐做出更有延伸性的改動，體感會更好。

後座空間絕對無愧於本車作為中大型房車的級距地位。

× 後座空間絕對無愧於本車作為中大型房車的級距地位。

引擎與改款前相同，為 2.0 升直列四缸 VC-Turbo 機種。

× 引擎與改款前相同，為 2.0 升直列四缸 VC-Turbo 機種。

高水準動力演出，偏跑格底盤設定





小改款 Altima 在動力的編成選擇方面與舊款相同，為 2.0 升直列四缸 VC-Turbo 渦輪增壓引擎，輸出也設定為同樣的 239 hp / 36.9 kgm 水位，在途經快 / 高速公路甚或是山路時，這具機體一如預期般可以給予相當具有衝勁的力道，且油門掌控容易，不需花費太多時間就可以熟悉，而 CVT 無段變速系統也成功達到綿密無頓挫的動力傳遞任務，這般組合相信也是大部分受眾所想要的結果。





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