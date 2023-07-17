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夏天吃甜點怕胖？營養師攻略：大杯換中杯、全糖改無糖、低卡配料

夏天吃甜點怕胖？營養師攻略：大杯換中杯、全糖改無糖、低卡配料
夏天吃甜點怕胖？營養師攻略：大杯換中杯、全糖改無糖、低卡配料

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很多人認為天冷容易餓，很容易胖，但營養師指出，其實夏天也是個易胖的季節，各式冰涼甜點一沒吃對方法就會容易變脂肪堆積在腹部及臀部。近日，營養師Oliver 楊哲雄在臉書粉專《好食課》點出4種大眾愛吃的夏日甜點，教大家怎麼吃才不怕胖：

1.手搖飲：

大杯換中杯，全糖改無糖

光同一杯全糖飲品由大杯（700毫升）換中杯（500毫升），糖量就可能少去10至30克，約40至120大卡；而全糖如果能換至無糖當然最好，如果一時無法接受，可循序地勁減糖，大約可少50克糖，約200大卡。

少珍珠奶蓋，換仙草愛玉

珍珠及奶蓋算是手搖飲配料中的大boss，兩者熱量大約落在150至230大卡之間，如果換成愛玉、蘆薈、仙草等低卡配料，約可少100至150大卡。

 

好食課 授權提供
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2.豆花：

減少糖水量，換無糖豆漿

豆花一碗糖水熱量約100至150大卡左右，而無糖豆漿則大約30至60大卡，兩者替換約可減少50至100大卡，還可增加蛋白質的攝取。

少花生蜜豆，圓類挑一種

花生、蜜花豆一份熱量約90至150大卡，而粉圓、芋圓、地瓜圓、湯圓等圓類皆是澱粉，如果要選料只要挑選一種就好。

3.剉冰：

少淋醬及煉乳，以清冰為基底

許多剉冰會淋上果醬或煉乳作調味，但煉乳一湯匙大約即有40至50大卡，一份剉冰淋的煉乳可能就有150大卡多，而果醬一湯匙也大約40大卡，建議以不加任何糖水、煉乳、醬料的清冰為基底最好。

不一人獨食，或分餐分日吃完

獨樂樂不如眾樂樂，快樂的同時也可將熱量分享出去，本來一份500大卡的冰分給5人吃就可大大減少自己一人吃掉的熱量，又或是分天分時段吃，並注意自己一日的熱量攝取，如果吃了點心，正餐記得也要減少熱量的攝取。　　

4.冰淇淋：

甜筒換紙杯，減少50大卡

很多人選擇吃冰，比起用碗或紙杯裝，更愛用餅乾甜筒，但一個餅乾甜筒大約就有40至60大卡，60公斤成人約需慢跑7分鐘才能消耗掉一個餅乾甜筒。

霜淇淋優於冰淇淋優於聖代

霜淇淋乳脂肪含量相對較低，且通常空氣含量較多，成品相較於冰淇淋看起來較蓬鬆，熱量也相對較低，而聖代因為還淋有巧克力醬等調料，熱量一杯約250至300大卡，若換成霜淇淋約可少150大卡。1

 

本文經 臉書粉專《好食課》授權報導

 

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