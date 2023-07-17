台北「明福台菜」8/1漲價！佛跳牆每甕1萬3200元　最新菜單一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多台灣傳統美味正在流失中，而明福台菜雖然單價偏高，但因為從食材到料理手法都非常道地，仍是饕客心中吃台菜的頭號選擇。不敵食材成本上揚，「明福台菜海鮮」時隔1年多，宣布自8月1日起再度調整部份餐點價格。整體來看，蔬食料理、肉類、海鮮料理變動不大，湯品類及預定類料理幾乎全數調漲。《 NOWnews今日新聞 》整理新舊菜單比一比，漲價幅度一次看。
🟡明福台菜2023年8月1日起新菜單：
📌預定料理
▪紅燒排翅
大份19800元→22000元，漲11%
中份16000元→17600元，漲10%
小份10600元→11660元，漲10%
▪一品佛跳牆
大份12000元→13200元，漲10%
中份6500元→7200元，漲10.7%
小份3900元→4200元，漲7.6%
▪排翅燉土雞10800元→11880元，漲10%
▪鮑魚糯米雞湯5800元→6300元，漲8.6%
▪金錢蝦餅1個110元
▪紅蟳米糕 時價
▪龍蝦 時價
📌蔬食料理
▪野菜山蘇300元
▪季節時蔬300元
▪古味滷筍300元
▪淮山蘆筍400元
▪芝麻牛蒡280元
▪菜脯蛋200元→220元，漲10%
📌肉類料理（含內臟）
▪粉嫩豬肝400元
▪蔥爆牛肉480元
▪薑絲肥腸480元
▪脆皮肥腸480元
▪麻油腰子500元
▪白切土雞半隻750元
▪三杯土雞半隻800元
▪蒜酥土雞半隻880元
📌湯品
▪清燉牛腩湯1050元→1200元，漲14%
▪白菜牛肉羹1050元→1200元，漲14%
▪鳳梨苦瓜雞湯1050元→1200元，漲14%
▪淮山枸杞雞湯1050元→1200元，漲14%
▪綠筍干雞湯1050元→1200元，漲14%
▪久年菜脯雞湯1050元→1200元，漲14%
▪麻油燉土雞1050元→1200元，漲14%
▪古早瓜仔雞湯1050元→1200元，漲14%
▪鮑魚蒜頭雞湯1隻5800元→6300元，漲8%；半隻3000元→3200元，漲6%
📌海鮮料理
▪香酥蝦捲6條270元
▪蒜泥香蚵300元
▪酥炸香蚵400元
▪塔香蛤蜊350元
▪燒烤九孔4顆460元→480元，漲4%
▪枸杞九孔4顆460元→480元，漲4%
▪酥炸中卷480元
▪三杯中卷800元
▪蒜炒魚腱700元
▪蒜酥魚腱700元
▪翻車魚腸800元
▪紅燒烏參850元
▪蒜炒魚膘800元
▪鮪魚香腸800元
▪桂花魚翅 小份2600元→3000元，漲15%；大份2800元→3200元，漲14%