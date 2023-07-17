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台北「明福台菜」8/1漲價！佛跳牆每甕1萬3200元　最新菜單一次看

▲台北「明福台菜海鮮」連續4年奪米其林一星，8月1日起部份菜色調整價格，「一品佛跳牆」大甕由1萬2000元漲至1萬3200元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北「明福台菜海鮮」連續4年奪米其林一星，8月1日起部份菜色調整價格，「一品佛跳牆」大甕由1萬2000元漲至1萬3200元。（圖／記者葉盛耀攝）

記者黃韻文/綜合報導

自2018年起就連續獲得米其林一星的的「明福台菜海鮮」，在台灣是首屈一指的台菜餐廳，不敵食材成本上揚，業者宣布8月1日起，調整部分餐點售價。店內最招牌的一品佛跳牆，大甕由1萬2000元漲至1萬3200元，合計約17款菜品漲價，以湯品漲幅最大達14%，而價差最大則是紅燒排翅，大份調整為2萬2000元，想吃得多花2200元。

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「明福台菜海鮮」雖然裝潢簡樸，店內只有6張桌子，至今仍人滿為患。2018年米其林指南首度登台，各大餐廳為了摘星絞盡腦汁，而當時唯一缺席頒獎典禮的餐廳便是「明福台菜」，讓外界更關注這家老台菜。但並非老闆耍大牌，而是年屆80多歲的主廚阿明師，在廚房忙到沒辦法出席領獎。開業至今40多年，現已連續4年蟬聯米其林一星。

▲「明福台菜海鮮」位於台北市中山區巷內，外觀裝潢簡單樸實，座上賓不乏政商名流。（圖／取自明福台菜海產粉專）
▲「明福台菜海鮮」位於台北市中山區巷內，外觀裝潢簡單樸實，座上賓不乏政商名流。（圖／取自明福台菜海產粉專）
許多台灣傳統美味正在流失中，而明福台菜雖然單價偏高，但因為從食材到料理手法都非常道地，仍是饕客心中吃台菜的頭號選擇。不敵食材成本上揚，「明福台菜海鮮」時隔1年多，宣布自8月1日起再度調整部份餐點價格。整體來看，蔬食料理、肉類、海鮮料理變動不大，湯品類及預定類料理幾乎全數調漲。《 NOWnews今日新聞 》整理新舊菜單比一比，漲價幅度一次看。

🟡明福台菜2023年8月1日起新菜單：

📌預定料理
▪紅燒排翅
大份19800元→22000元，漲11%
中份16000元→17600元，漲10%
小份10600元→11660元，漲10%

▪一品佛跳牆
大份12000元→13200元，漲10%
中份6500元→7200元，漲10.7%
小份3900元→4200元，漲7.6%

▪排翅燉土雞10800元→11880元，漲10%
▪鮑魚糯米雞湯5800元→6300元，漲8.6%
▪金錢蝦餅1個110元
▪紅蟳米糕 時價
▪龍蝦 時價

▲鮑魚糯米雞湯由5800元調整為6300元，漲8.6%。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鮑魚糯米雞湯由5800元調整為6300元，漲8.6%。（圖／記者葉盛耀攝）
📌蔬食料理
▪野菜山蘇300元
▪季節時蔬300元
▪古味滷筍300元
▪淮山蘆筍400元
▪芝麻牛蒡280元
▪菜脯蛋200元→220元，漲10%

📌肉類料理（含內臟）
▪粉嫩豬肝400元
▪蔥爆牛肉480元
▪薑絲肥腸480元
▪脆皮肥腸480元
▪麻油腰子500元
▪白切土雞半隻750元
▪三杯土雞半隻800元
▪蒜酥土雞半隻880元
 
📌湯品
▪清燉牛腩湯1050元→1200元，漲14%
▪白菜牛肉羹1050元→1200元，漲14%
▪鳳梨苦瓜雞湯1050元→1200元，漲14%
▪淮山枸杞雞湯1050元→1200元，漲14%
▪綠筍干雞湯1050元→1200元，漲14%
▪久年菜脯雞湯1050元→1200元，漲14%
▪麻油燉土雞1050元→1200元，漲14%
▪古早瓜仔雞湯1050元→1200元，漲14%
▪鮑魚蒜頭雞湯1隻5800元→6300元，漲8%；半隻3000元→3200元，漲6%

📌海鮮料理 
▪香酥蝦捲6條270元
▪蒜泥香蚵300元
▪酥炸香蚵400元
▪塔香蛤蜊350元
▪燒烤九孔4顆460元→480元，漲4%
▪枸杞九孔4顆460元→480元，漲4%
▪酥炸中卷480元
▪三杯中卷800元
▪蒜炒魚腱700元
▪蒜酥魚腱700元
▪翻車魚腸800元
▪紅燒烏參850元
▪蒜炒魚膘800元
▪鮪魚香腸800元
▪桂花魚翅 小份2600元→3000元，漲15%；大份2800元→3200元，漲14%

▲紅蟳米糕亦是店內必點菜色，屬時價料理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲紅蟳米糕亦是店內必點菜色，屬時價料理。（圖／記者葉盛耀攝）

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