經濟部：台灣近5年綠能裝置容量成長逾2成　高於全球平均9.1%

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觀察再生能源裝置容量近5年平均年成長率，台灣為21.9％，高於全球平均9.1%，與亞洲主要鄰近國家相較，高於南韓的18.9%、中國大陸13.3%及日本6.9%；台灣太陽光電及離岸風電裝置容量近5年平均年增40.6%及147.6%，也高於全球平均21.6%及27.4%。
經濟部表示，2022年總發電量為2882億度，其中為配合「減煤、增氣、展綠、非核」能源轉型政策，2022年再生能源發電量達238億度，年增36.2%，占總發電量比重為8.3%，較2017年4.6%增加3.7個百分點，今年1至5月續升至9.2%。
近5年再生能源發電量平均年成長14.0%，其中受惠政府與民間合力推動綠能發展，太陽光電及離岸風電分別平均年增45.0%及135.0%，成長最為快速，今年1至5月續增51.8%及193.2%，為台灣再生能源成長的主要貢獻來源。
經濟部表示，自2017年加速推動國內再生能源設置，再生能源裝置容量近年均呈雙位數成長，至2022年平均以21.9%的增幅快速成長；今年5月底已達15.6GW，年增26.0%，占總發電裝置容量比重為25.1%，較2017年底10.7%上升14.4個百分點。
其中，太陽光電及離岸風電各為10.7GW及1.2 GW，分別年增27.9%、264.7%，成長幅度最大，於再生能源裝置結構占比分別為68.9%及7.4%。
就再生能源的發電主體別觀察，以自用發電設備總裝置容量占整體再生能源比率最高，今年5月底為59.7%，較2017年底增加13.9個百分點，其次分別為民營電廠22.5%及台電17.8%。
若再與能源別交叉分析，由於政府積極鼓勵國內外投資者投入太陽光電與風力發電設備建置，民間業者漸成為發展再生能源之主力，今年5月底太陽光電以自用發電設備占79.8%居首，風力發電則以民營電廠為主，占78.3%。（編輯：郭無患）1120717