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國籍航空搶客！拚餐點、服務還不夠　機上備品聯名大升級

▲華航不只攜手五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，打造「高空三星私房食藝」飛機餐。再度聯名燈燈庵，在飛機上大啖懷石料理；更找來超受歡迎的法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。（圖／華航提供）
▲華航不只攜手五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，打造「高空三星私房食藝」飛機餐。再度聯名燈燈庵，在飛機上大啖懷石料理；更找來超受歡迎的法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。（圖／華航提供）

記者許若茵／台北報導

新冠疫情後旅遊復甦，台灣3大國籍航空公司針對機上餐與服務都打造了不同特色，中華航空與台灣唯一的米其林三星中餐廳合作推出機上餐，長榮航空則再改版機上「吳季剛睡衣」，並與頂尖義大利品牌合作過夜包，星宇航空也推出多項與美國職棒大聯盟及美國職籃球隊合作的機上備品。

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台灣3大國籍航空爭取擴大客源，展開與許多知名品牌合作，不論是在飛機餐、睡衣或是過夜包，都有與餐飲界、服裝界、體育界、時尚精品等各業合作。

華航攜手台灣唯一的米其林三星中餐廳頤宮，以星級料理搶攻客運復甦商機，並與東京著名老字號燈燈庵唯一海外授權店台北燈燈庵合作，呈現日本代表性懷石料理搭配新的日式餐具，更找來超受歡迎的甜點店法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天，還最新聯名台灣人氣手搖飲品牌五桐號（WooTEA），獨家開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，就連素食也與連續兩屆榮獲米其林綠星殊榮的高端素食餐飲品牌「陽明春天」提供純淨素食餐。

▲中華航空豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜。（圖／華航提供）
▲中華航空豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜。（圖／華航提供）
長榮航空近日也發表全新飛機餐，攜手連續3年獲得米其林推薦的頂級粵菜餐廳与玥樓，並與akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人帶來跨越鹹與甜的餐點，還有亞洲50最佳酒吧Bar Mood創始人吳盈憲操刀，每一季都有不同的飲品搭配。

此外，長榮也宣布改版機上用品，推出第三代Jason Wu睡衣，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品，更與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬合作，提供兩款軟硬殼過夜包，內容物則提供美國天然品牌Malin+Goetz保養品，另與義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第3版。

▲長榮航空與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬的合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙旅客獻上香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
▲長榮航空與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬的合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙旅客獻上香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
星宇航空則與燒烤名店胡同燒肉和米其林一星主廚林明健合作餐點，開航時更因為許多網紅打卡，「星宇特調」調酒因此暴紅，日前星宇還宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場，帶領更多人認識星宇航空。不過要留意的是，星宇航空已宣布調整機上服務，沖繩、福岡、大阪、澳門、馬尼拉及峴港航線經濟艙暫停提供調飲服務。

▲星宇航空從紙杯、兒童餐盒到餐墊都融入《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影氛圍。（圖／翻攝自星宇航空官網）
▲星宇航空從紙杯、兒童餐盒到餐墊都融入《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影氛圍。（圖／翻攝自星宇航空官網）
星宇航空近期也與動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名打造宇宙主題航班，從登機證、行李吊牌都有英雄身影，還能獨家收藏專屬班機的聯名機上備品，從紙杯、兒童餐盒到餐墊及米果包裝，眼罩、撲克牌、獨家客製調酒攪拌棒與紙巾。

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