國籍航空搶客！拚餐點、服務還不夠　機上備品聯名大升級

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華航攜手台灣唯一的米其林三星中餐廳頤宮，以星級料理搶攻客運復甦商機，並與東京著名老字號燈燈庵唯一海外授權店台北燈燈庵合作，呈現日本代表性懷石料理搭配新的日式餐具，更找來超受歡迎的甜點店法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天，還最新聯名台灣人氣手搖飲品牌五桐號（WooTEA），獨家開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，就連素食也與連續兩屆榮獲米其林綠星殊榮的高端素食餐飲品牌「陽明春天」提供純淨素食餐。
長榮航空近日也發表全新飛機餐，攜手連續3年獲得米其林推薦的頂級粵菜餐廳与玥樓，並與akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人帶來跨越鹹與甜的餐點，還有亞洲50最佳酒吧Bar Mood創始人吳盈憲操刀，每一季都有不同的飲品搭配。
此外，長榮也宣布改版機上用品，推出第三代Jason Wu睡衣，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品，更與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬合作，提供兩款軟硬殼過夜包，內容物則提供美國天然品牌Malin+Goetz保養品，另與義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第3版。
星宇航空則與燒烤名店胡同燒肉和米其林一星主廚林明健合作餐點，開航時更因為許多網紅打卡，「星宇特調」調酒因此暴紅，日前星宇還宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場，帶領更多人認識星宇航空。不過要留意的是，星宇航空已宣布調整機上服務，沖繩、福岡、大阪、澳門、馬尼拉及峴港航線經濟艙暫停提供調飲服務。
星宇航空近期也與動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名打造宇宙主題航班，從登機證、行李吊牌都有英雄身影，還能獨家收藏專屬班機的聯名機上備品，從紙杯、兒童餐盒到餐墊及米果包裝，眼罩、撲克牌、獨家客製調酒攪拌棒與紙巾。