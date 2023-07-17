狂吃櫻桃、葡萄補鐵？一圖看懂8種高鐵食材　「2技巧」提升鐵質吸收率

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▲ 櫻桃、葡萄、黑糖的鐵含量都極低。（示意圖／Shutterstock）
呂雅珍在臉書粉專《好食課》發文提到，想要有效吸收鐵質，可在餐間搭配芭樂、甜椒、現打柳橙汁等富含維生素C的食物，平時也要吃多樣化飲食，因為鐵質分成動物性的「血基質鐵」與植物性的「非血基質鐵」，前者較容易被身體吸收，可多吃豬血、牛肉來補充，素食者則可多方搭配攝取，以增加鐵的攝取量。
呂雅珍表示，以每100克做計算，動物性真高鐵食材有「豬血」、「豬肝」、「蛤蜊」和「牡蠣」，分別含有28毫克、10.2毫克、8.2毫克和5.2毫克的鐵，而富含植物性鐵質的食物有「紅莧菜」、「紅豆」、「黑豆」和「干絲」，分別含有8.5毫克、7.1毫克、6.7毫克和6.2毫克的鐵。
呂雅珍強調，過去常常說櫻桃、葡萄、黑糖補鐵，但其實這些食材的鐵含量都極低，吃10顆櫻桃和葡萄只能補不到0.5毫克的鐵，至於蘋果切開會變黃色也並不是因為鐵氧化的關係，而是酵素作用的關係，所以蘋果也絕對不是補鐵的好來源。呂雅珍也提醒，研究發現，茶飲、咖啡中的多酚會與鐵結合，進而抑制鐵的吸收，所以建議飯前飯後1～2小時內避免飲用茶飲。
本文經營養師呂雅珍臉書粉專《好食課》授權報導
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