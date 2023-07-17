泡泡尿1分鐘未散要小心！醫：恐「2成分」過量

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▲ 尿液的泡沫通常會在10～20秒內消散，若超過1分鐘未散，可能是身體出問題。（示意圖／每日健康）
李致樵在臉書粉專《泌尿科診療室 李致樵醫師》發文指出，劇烈運動後或是久站、攝取過多蛋白質食物、懷孕、泌尿道手術後、尿液中物質過多、攝取水份太少，都可能使尿液產生異常多的泡沫，屬於正常的生理現象，一般上泡沫會在10～20秒內慢慢消散，不需要特別擔心。
不過，李致樵提醒，如果攝護腺肥大、腎臟功能受損、糖尿病、紅斑性狼瘡、膀胱或尿道發炎等疾病，尿尿時也可能會出現泡沫，若泡沫超過1分鐘以上未散，就需要到泌尿科或腎臟科驗尿，以確認尿液中的尿蛋白或糖份是否過量。
李致樵強調，尿液有泡沫不一定是病，大部分都是暫時性的，主要跟暫時性少量蛋白尿、尿中雜質過多或尿道不平整產生漩渦有關，而且一般驗尿驗出1次蛋白尿不準，需要驗個2～3次，若真的持續有蛋白尿，就應謹慎以對，趕緊就醫做進一步的檢查，包含24小時尿蛋白定量測試、抽血驗腎功能、腎臟超音波甚至腎臟切片，安心又安全。
本文經馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵臉書粉專《泌尿科診療室 李致樵醫師》授權報導
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