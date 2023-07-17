活鰻「塞肛門」咬出3公分大洞！醫破5解便秘偏方：3餐吃辣喝可樂也NG

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以下就讓陳醫師來破解5個鄉民常見的解便秘偏方：
拿活鰻塞肛門
這是無論東、西方都流傳的解便秘偏方。曾有新聞報導波蘭一名男子聽信此偏方，結果鰻魚因為堅強的求生力，將腸子咬出約3公分的大洞，造成男子腹部與腸道內壁發炎與腫脹，所幸最後靠手術處理，才解除這場危機，不僅無法達到緩解便秘的目的，還多動了一次刀，實在是得不償失。
陳威佑提醒，任何異物塞入肛門，都是非常危險的NG行為，因為肛門上方約10公分就是直腸，而直腸內的黏膜相當脆弱，如果塞入異物，極有可能對腸管造成損傷、黏膜出血，還可能併發穿孔、腹膜炎等情形，需要使用腔鏡或開腹手術取出異物，才不影響腸道正常功能。因此塞入異物只會對腸胃造成更多危險性，並無法緩解便秘。
肚子擦薄荷油、喝百靈油
德國百靈油的成分主要是Mentha piperita （胡椒薄荷）。根據期刊《BMC Complementary Medicine》的研究顯示，薄荷油當中的 L-薄荷醇可以阻斷平滑肌中的鈣離子通道，放鬆平滑肌，可以舒緩腸躁症患者的脹氣、腹脹感。但對於一般民眾來說，薄荷油是否確實有解便秘的作用，目前仍欠缺進一步的醫學證實。
喝可樂
可樂充滿氣泡，喝完之後會想打嗝。有些人會誤以為把這種氣體排出的暢快感，就是在幫助腸胃消化。但是這些氣體只會對於消化反而有不好的影響，讓腸胃更容易造成負擔，也無法幫助腸道蠕動、緩解便秘。
在三餐中加入辣椒
「吃辣」對於有些腸胃比較敏感的族群來說，可能會因為辣椒的刺激性成分，加速腸胃蠕動，帶來急著想跑廁所的感受。實際上，這種效果還是因個人腸胃敏感度而異。對於便秘嚴重的人來說，就不一定有此效果。長時間吃辣，也會過度刺激消化道，引起胃痛、慢性腸胃道發炎。
吃瀉藥
瀉藥是治療暫時性便秘的藥品，但瀉藥有不同的成分、運作方式。民眾如果自行購買、長期依賴瀉藥也可能會對造成水分與電解質流失、腹部絞痛，甚至產生抗藥性 ，影響腸道無法正常收縮，因此需要經過醫師評估後才能服用。
4招正確緩解便秘
由此可見，擅自使用偏方是非常危險的，為此陳威佑為大家介紹4個安全、有效緩解輕微便秘的方法：
陳醫師指出，若有輕微便秘情形發生，可以試著早上起床時，在空腹狀態下先喝一杯溫開水 ，引起胃與大腸的反射動作，就有助於清理腸胃、滋潤腸道。排便時也可以踩在一張小凳子上，把腳墊高，有助於讓屁股放鬆，排便順暢。以上2種方式都有機會讓你一早就「暢通」。
陳醫師提醒，緩解便秘沒有捷徑，但也不困難。多數人並不需要吃藥，只要藉由調整飲食與生活作息就能改善便秘。飲食上多補充水分 ，每天飲水1000至2000cc，攝取足量蔬菜水果，就是緩解便秘最有效又安全的不二法門。
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
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