嚴重膝關節「軟骨缺損」無法自行修復　了解治療方式不可輕忽！

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軟骨缺損治療有「這些」 自體修補術怎麼選擇？目前，輕度及中度的軟骨缺損可以打玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP）等進行治療。但是台安醫院提到，重度的軟骨缺損，一定要用軟骨細胞來修補，否則無法治癒，而目前治療重度軟骨缺損的方法，包含以下2種：
- 挖取自體軟骨到實驗室增生10倍左右的細胞數再回補，細胞的數目有受到限制，所以治療上會受到限制。
- 挖取自己的軟骨及硬骨來做馬賽克鑲嵌術。
台安醫院表示，以美國MACI技術，每平方公分的缺損需要1.6x106的細胞數來修補，這個數目大約是正常軟骨數目的16倍，所以要挖取自己16平方公分的軟骨才能修補1平方公分的缺損，臨床上當然會受到限制。
所以美國的先進技術，是將挖取的軟骨拿到實驗室進行繁殖，大約放大10倍後再回補原來缺損，這樣的話挖取1.6平方公分的軟骨，就能修補大約1平方公分的軟骨缺損。
細胞修補研究登期刊 可治療逾百層軟骨細胞此外，也有人使用細胞層片來修補軟骨缺損。但是台安醫院指出，細胞層片一般只有三層，最多只能達到五層，超過五層時中間的細胞就得不到營養，會因此而死亡，但是膝關節軟骨有幾百層的細胞，以最多五層來修補，根本無法修補高達幾百層的關節表面軟骨的缺損。
台安醫院表示，其實目前的修補方法還有取出病人的骨髓幹細胞，培養超過100倍以上的軟骨前驅細胞，製作成100層以上的軟骨修補物來治療軟骨缺損，而相關研究成果也已發表於國際期刊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58492
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