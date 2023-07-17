李多慧擔任評審很緊張！T1台啤雲豹「電豹女」啦啦隊海選開跑
台灣職籃T1聯盟台啤雲豹，自今年7月結盟後，原有的啦啦隊「浪LIVE電豹女」也宣布舉辦海選，將擴大女孩陣容，迎接全新賽季。此外，台啤雲豹球團這次更和樂天桃猿合作，隆重邀請樂天女孩韓籍人氣成員李多慧擔任評審，李多慧也害羞笑說：「真的比跳舞還緊張呢！」
記者詹鎰睿/綜合報導
浪LIVE電豹女於2021年正式亮相，連續2個球季帶給球迷活力四射且電力十足的演出，隊上陣容包含Wendy（林宛璇）、火辣女DJ小楓、甜美女孩儀諪等多位人氣女孩，不僅是T1聯盟人氣最高的女子表演團體，更是國內首支接受冠名贊助的職業啦啦隊。
台啤雲豹籃球隊執行長張建偉表示，「浪LIVE電豹女」這兩年表現大家有目共睹，以多樣化服裝、舞蹈，以及清新俏麗風格深受許多球迷喜愛，且除球場上演出外，商演更連續2年成長超過20%，球隊將持續投入資源培訓，讓女孩們能更全方位發展。
此次，台啤雲豹球團也和樂天桃園合作，邀請到啦啦隊女神李多慧擔任評審，李多慧笑說：「第一次擔任評審，真的比跳舞還緊張呢！跳舞是我的專長，可以跟大家分享職棒啦啦隊的經驗，真的很開心，謝謝台啤雲豹的邀請，我們一起加油！」
台啤雲豹球團透露，公司除配有專業經紀團隊規劃女孩的演藝職涯發展外，還會安排舞蹈培訓、媒體應對、時尚妝髮等課程，目前也已在規劃啦啦隊單曲及接洽國內外商演，將全面為女孩創造運動光環，期待大家成為電豹女的一份子。