蘇姿丰真的來了！班機延誤、下午抵台 改20日赴陽明交大典禮
超微（AMD）執行長蘇姿丰堪稱「半導體女王」，原訂今（17）日清晨抵台，停留5天，預計先出席陽明交大的名譽博士頒授典禮，再參訪南科台積電，但因班機延誤，改為下午抵台，頒授典禮暫時取消，後續行程相當保密。陽明交大今天再發出媒體觀禮邀請，指出名譽博士頒授典禮改為20日舉行。
記者李琦瑋／台北報導
繼輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳5月訪台，颳起一陣AI旋風，人稱「半導體女王」的超微（AMD）執行長蘇姿丰也即將來台，原本預計今天出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，並發表感言，但陽明交大昨天發出緊急通知指出，由於班機延誤，今天的典禮確定取消，若有最新消息，將立即通知。
陽明交大今天再發出媒體觀禮邀請，將於20日下午3點在光復校區圖書館六樓舉辦國立陽明交通大學頒授「AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位典禮」，僅報名者可進入會場，並於媒體區拍攝記錄，名額有限，典禮後無安排媒體聯訪時間，校方有提供直播。
蘇姿丰改為今天下午抵達，稍早有媒體直擊她在下午2點抵達台北松山機場，面對媒體詢問親切揮手致意，隨即搭車離開，對於後續行程相當保密，有消息傳出，蘇姿丰將在19日下午到文華東方酒店參加創新峰會，晚間與產業大老用餐，外傳電子五哥CEO都會到場，預計20日離開台灣，相信這場睽違3年多的訪台行程，有望繼黃仁勳之後，再度掀起台灣一波AI熱潮。