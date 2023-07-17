滿額送機票助攻 連江縣台北旅展行銷成果豐碩

搶攻暑期國旅商機，連江縣府各局處及14家特色產業，由副縣長陳冠人率領跨海參加「台北國際夏季旅展」，由於離島好物、漁特產品買氣旺，加上消費滿額送馬祖來回機票助攻，四天展期共創造近50萬元營業額，豐碩成績讓與會業者樂開懷。
記者金武鳯/綜合報導
副縣長陳冠人表示，暑假是離島旅遊旺季，為吸引國人前往馬祖旅遊，此次旅展，縣府產業發展處、交通旅遊局、馬祖酒廠及馬祖地質公園協會，結合14家馬祖特色產品業者，在四天旅展大打廣告，除了藉由現場新鮮直送的淡菜試吃和馬祖高粱酒試飲，以及近50種馬祖特色好物、漁特產品及SBIR新創產品宣傳馬祖離島特色好物，也一併提供馬祖旅遊資訊，引來很大迴響。
其中，現場透過小舞台的定時互動時間，以及影音宣導及好物展示，還有馬祖吉祥物「馬弟、祖妹」的熱情招攬，在在讓參觀民眾認識了馬祖純樸的傳統聚落、壯麗的山海景致，以及令人驚艷的自然奇景。尤其被美國CNN列為「世界15大自然奇景」-藍眼淚、神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗和馬祖萌寵明星-大坵梅花鹿等豐富生態資源探索，更是馬祖旅遊大亮點。
此外，馬祖地質公園於107年成為台灣第一個公告的縣級地質公園，馬祖地區具有豐富的火成岩海蝕地景，深入地下、佇立海岬崖壁軍事設施，構築成特殊風貌，值得旅客前往馬祖放慢腳步細細品味，感受馬祖絕世而獨立的美。
在馬祖相關旅運業者，農漁產業業者及馬祖酒廠的全力推廣下，連江縣在今年台北國際夏季旅展，再次達成豐碩行銷成果，縣府及業者期待能化成具體行動，為馬祖暑期旅遊帶來一波大熱潮。