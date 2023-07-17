《全明星》陳妤開山路不減速：超級爽 握到方向盤「車神上身」
《全明星運動會4》陳妤、吳承璟日前參加休旅車品牌露營活動，共度2天1夜自然浴，陳妤說：「我老家在新竹山區，所以我對新竹山路超熟悉，我1個月都會上來2次左右，因此這一次開到如此大馬力的車，一握到方向盤，就覺得自己像是車神上身，山路會車完全不減速，超級爽的。」
記者羅凌筠/綜合報導
吳承璟也是休旅車愛好者，選車著重在很棒的駕車視野、超大的天窗、帥氣的內裝，還有四輪驅動。「不管是空間的舒適度，或是駕駛時的感受度，都深得我心。」另外顏色也是加分項目，吳承璟說：「莫蘭迪綠也是很吸眼球，馬力更是給了我很大的驚喜，油門踩踏下去瞬間給的反饋，會不自覺『喔』出聲。」
曾經參加過《全明星運動會4》的兩人，一看到弓箭跟箭靶，就一時興起來了一場PK賽，只見兩人架勢十足，但下一秒，陳妤就不小心太大力，讓箭飛進水池裡，讓她驚呼真是太丟臉了，不過下一刻兩人就像是神射手一樣都射到10分，陳妤立馬吹噓說：「我不只是車神還是女后羿呢。」
吳承璟6年前把本名吳承璟改成吳珝陽，因為多數人都不認識這個字，總是把珝念錯，更常常寫錯，甚至連「陽」也會寫成「楊」，還會以為他是算命老師「珝陽老師」，讓他哭笑不得，於是決定改回本名，當陳妤的小師弟重新出發，他苦笑地說：「有邊讀邊，璟不可能再念錯了吧？頂多寫錯而已。」