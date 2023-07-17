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共迎鋼市向上契機！中鋼8月盤價以平高盤貼近國際主流

▲中鋼112年8月份月盤價以平高盤貼近國際主流盤勢。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼112年8月份月盤價以平高盤貼近國際主流盤勢。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司召開112年8月份月盤價會議，決議適度反應原物料成本上揚及台幣兌美元貶值等因素，以平高盤貼近國際主流盤勢，攜手客戶共迎鋼市向上契機。

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▲中鋼112年8月份月盤價以平高盤貼近國際主流盤勢，共迎鋼市向上契機。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼112年8月份月盤價以平高盤貼近國際主流盤勢，共迎鋼市向上契機。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，全球通膨降溫速度減緩，美國就業市場持續熱絡，Fed仍未排除再升息可能，而歐美市場消費與投資動能減速，終端需求復甦遲滯，導致亞洲與新興國家出口下滑，全球經濟成長緩慢復甦，中國大陸內需復甦不如預期，人民央行降準、降息釋放流動性，提振經濟成效仍待觀察，隨著美國升息步入尾聲，下半年製造業供應鏈庫存調節完畢，景氣可望逐步回溫。

王錫欽說，鋼鐵需求自今(112)年第2季(4至6月)低迷以來已有築底跡象，主要工業國家製造業PMI指數雖仍低於50，但逐月回升，而中國大陸當局鬆綁房市政策，並加速推展基建，以及積極推動各項振興經濟方案，加上電動車政策支持下，市占率上升，並加大出口動能，均有助提振用鋼需求，至於台灣國內汽、機車銷售穩健，在AI及高效能運算需求增加趨勢下，電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加以政府推動6800億公共建設計畫，需求前景並不看淡。

鋼鐵供給方面，在第2季面臨獲利下修的巨大經營挑戰下，國際鋼廠陸續調節產量因應，致鋼鐵市場供給面持續緊縮，而在原物料行情方面，國際煤鐵價格觸底反彈，鐵礦砂價格於每公噸105至115美元區間築底，冶金煤價回升至225至235美元，國際原油受OPEC+延長減產計畫及墨西哥鑽油平台事故衝擊，價格震盪走揚，可望激勵今年下半年國際鋼價穩步走揚。

王錫欽指出，由於用鋼產業築底回升跡象顯現，庫存調節已近尾聲，市場信心穩定恢復，剛性補庫需求蓄勢待發，中鋼公司盱衡情勢，國際鋼價比肩上漲，但該公司考量鋼市正處復甦初期，為協助客戶爭取接單，提高出口競爭力，以延續鋼市動能，8月份月盤價僅適度反應原物料成本上揚，以及台幣兌美元貶值，仍採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，以平高盤貼近國際主流盤勢，攜手客戶共迎鋼市向上契機。

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