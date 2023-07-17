重振國際觀光醫療產業 觀光醫療大獎「金鷥獎」誕生

臺灣觀光醫療發展協會今天宣佈，將舉辦臺灣觀光醫療大獎「金鷥獎」，表彰業醫療、觀光及觀光醫療領域有卓越貢獻，並具有傑出事蹟的個人、企業與政府機構。臺灣觀光醫療發展協會理事長許景琦表示，疫情前，全台觀光醫療產業年產值達200億元，受疫情衝擊產業幾乎停滯，希望藉此能彰顯臺灣醫療觀光高CP值優勢，進而提升在國際的知名度和競爭力。
記者金武鳯/台中報導
許景琦理事長表示，金鷥獎(Golden Egret Prize)的名字，取自於詩詞中的白鷺鷥，這種跨境翱翔的帶鷥候鳥，象徵高雅、純潔及無差別對待。在傳統文化中，白鷺鷥常常被用來比喻從事健康旅遊產業的觀光醫療人員，創設「金鷥獎」以表彰在這個產業中，具有特殊貢獻的個人與企業、政府機構，最能彰顯其精神。
許景琦指出，台灣跨境醫療以醫療水平高聞名，在新冠疫情爆發前，國際觀光醫療年產值已達200億元，其中以頂級健檢、不孕症治療、醫美及人工關節置換最火紅。只是3年前疫情爆發，國境封鎖衝擊整個產業，幾乎陷入停滯期。
疫後各行各業逐漸復甦，尤其國際旅遊更呈大爆發現象。許景琦認為，國際觀光醫療產業亟待振興，為此創辦金鷥獎旨在表彰觀光醫療領域中，表現優異的企業組織、政府機構和個人代表，希望鼓勵人們關注觀光醫療，提昇健康旅遊產業的素質，同時保護病患旅客的利益和安全。
「金鷥獎」表著台灣觀光醫療行業中最高榮譽，希望透過金鷥獎的設立，大力促進台灣醫療觀光產業的美好發展。預計邀請社會賢達公正專業人士5~7位擔任評審，歡迎各界踴躍報名參與或推薦。因受新冠疫情影響，所以首屆金鷥奬也回十年內對該領域有貢獻的個人、企業與政府機構。
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