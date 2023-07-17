20歲女下面一大包　竟是罕見「腹股溝疝氣」上門

我是廣告 請繼續往下閱讀
「腹股溝疝氣」女性患者少 頑固性便祕風險高奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，女性腹股溝疝氣比起男性來說的確比較少見，由於有症狀不過摸不到的腹股溝疝氣往往都很難被診斷。因此常常會被忽略掉。終其一生，50位女性當中會有1位會有腹股溝疝氣，相反的男生則是5位當中會有1位。
林才揚說明，女性的腹股溝有圓韌帶，其功能是固定子宮，但當有一處的弱點產生時，腹腔內的結構或器官就會透過這縫隙鑽出腹壁外而造成凸起，就是所謂的「疝氣」。比起男生的腹股溝的精索來得細，所以比較不會有東西凸出去，也因此女性的腹股溝疝氣較少見，不像男生的腹股溝疝氣，是因為經常提重物或長期腹內壓過高所致。女性腹股溝疝氣的危險因子目前還不明確，有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性會有比較高的發生率，不過多運動可以減少疝氣的發生。
腹腔鏡手術與人工網膜 降低復發機率林才揚表示，女性的腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都會建議手術治療，因為女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，而且股疝氣的併發症也較高，時常在手術時發現。將近一半的女性也會因此而接受緊急手術。
手術方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔的做法，疼痛感較輕微，出血量也較少、恢復快。若加上人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復發。
術後一個月再提重物、運動 鼠蹊部不適應儘快就醫林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力。傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行一些較激烈的運動。
女性疝氣真的比較少見，因此在診斷上往往都會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全，若有鼠蹊部不適的女性，需排除泌尿道感染的問題後，就有必要到醫院安排超音波來排除疝氣的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58508
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw