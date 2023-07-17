帶狗出海意外漂流！澳洲男靠「吃生魚」度日 2個月後奇蹟獲救
一名澳洲籍男子在今年4月時帶著狗狗自墨西哥開船出海，預計航向南太平洋法屬玻里尼西亞，但在航行期間卻碰上了風暴，導致船隻設備損壞、失去了動力，他只能與狗狗在海上漂流等待救援，期間靠著吃生魚、喝雨水維生，時隔2個月後奇蹟獲救。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《9News》、《每日郵報》等外媒報導，51歲澳洲男子沙多克（Tim Shaddock）4月時帶著狗狗貝拉（Bella），一同從墨西哥拉巴斯（La Paz）啟航，原先預計要駕船前往法屬玻里尼西亞，預定航程長達6000多公里。但旅程才開始幾週，沙多克就在途中碰上惡劣海象，暴風雨破壞了船上的墊子設備，隨即失去動力，沙多克就此和狗狗在北太平洋中漂流。
不過在出航前，沙多克在船隻上裝載生存裝備和漁具，讓他與貝拉即使在海上漂流也不會餓死，靠著吃生魚和喝雨水度日，並躲在船隻遮篷下方防止中暑和曬傷。
就這樣艱辛的撐過2個月後，沙多克與貝拉才在墨西哥海岸被一艘鮪魚拖網漁船發現，一人一狗終於順利獲救。所幸，雖然在海上漂流2個月之久，沙多克並沒有受傷，也沒有出現重大疾病，身體狀況十分良好。
從救援畫面可以發現，沙多克面容憔悴、滿臉鬍子，但仍露出了燦爛笑容。沙多克表示，這段在太平洋漂流的日子相當難熬，「我需要休息和吃點好的食物，因為我在海上待了很長一段時間，已經很久沒有吃到足夠的東西了。」沙多克表示，目前正依照少量多餐的方式進食，也將進行進一步的醫學檢查。他透露，在漫長且未知的狀況下，必須保持積極的心態，才能從艱辛的環境戰勝心魔，不會放棄得救的希望。