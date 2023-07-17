中國經濟疲軟未符預期！6月青年失業率達21.3% 又創近月新高
中國青年失業問題嚴峻，找工作困難已經成為常態。根據官方數據顯示，中國6月的16歲至24歲人口失業率攀升至21.3%，比5月失業率還要高出0.5個百分點，顯示中國已經連續3個月創下2018年有統計以來的青年失業率新高、及逾20%。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家統計局今天公佈的數據顯示，6月份青年人失業率持續攀升，16至24歲勞動力調查失業率21.3%，高於5月0.5個百分點，主要勞動年齡群體即25至59歲人群調查失業率為4.1%，與5月持平。全國城鎮調查失業率為5.2%，與5月持平；中國第2季GDP則成長6.3%，儘管高於第一季但不如多家機構包括《彭博社》的預期，此前分析機構預期中國第2季GDP年增可能為6.7%到7.0%左右，也就是說中國這個全球第二大經濟體的第二季經濟表現並不如外界期待。
分析人士指出，中國六月的青年失業率又創新高的原因在於，今年中國大學畢業生達1158萬人，加上中國整體經濟大幅放緩，青年就業不易；由於青年畢業生、年輕人集中進入就業市場，7月青年失業率可能進一步升。
中國國家統計局發言人付凌暉則表示，上半年中國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比第1季下降0.2個百分點，其中6月為5.2%，今年以來整體呈現回落態勢。
英國廣播公司（BBC）提到，中國青年失業率受到經濟學家的密切關注，因為今年預計有創紀錄的1158萬名大學畢業生，將進入中國勞動市場，然而他們無法順利就業以及其他青年失業率高升的原因多半與畢業生接受培訓的內容，與目前的工作不匹配等因素有關。而從過去的歷史經驗來看，隨著大學畢業生逐步進入就業市場，每逢畢業季，青年失業率都會有所上升，預計7月青年失業率可能再進一步追高。