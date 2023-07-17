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郭台銘投書《華郵》 　點名批民進黨、賴清德棄一中各表加劇威脅

▲鴻海創辦人郭台銘投書《華郵》 ，點名批民進黨、賴清德棄一中各表加劇威脅。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲鴻海創辦人郭台銘投書《華郵》 ，點名批民進黨、賴清德棄一中各表加劇威脅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

Newtalk新聞

鴻海創辦人郭台銘今天(17日)以「Terry Gou」為名，投書美國媒體《華盛頓郵報》(The Washington Post)。標題為「Taiwan must not walk away from years of agreements with China(台灣絕不能背棄與中國多年的協議)」，闡述他認為台灣處於中美衝突局勢中應有創造和平的觀點。並明確批判日前賴清德副總統在《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的投書內容。

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郭台銘以美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和財政部長葉倫(Janet Yellen)相繼前往中國訪問，試圖為美中關係開拓較過去幾年更有希望的對話及其溝通途徑做為開場，認為北京、華盛頓和台北三方，必須對當前的緊張局勢負起共同責任。而台灣政治領袖應該積極採取必要的措施，確保自身未來。

郭台銘直接點名「民進黨」，指過去的做法使得兩岸情勢更加緊張。郭台銘也重提「一中各表」的「九二共識」，儘管兩岸對「一個中國」有不同的解釋，但台灣和中國大陸都同意接受「一個中國」的框架。但在蔡英文2016年當選後破壞了這項「一中各表」的共識，使中國大陸終止兩岸對話，至今無法恢復。

郭台銘再把矛頭指向同為民進黨籍、準備以繼任者身份投入選舉的副總統賴清德。稱賴呼籲減少與中國大陸的貿易聯繫，將兩岸貿易稱為是台灣對中國的「依賴」，並堅稱可以用國際夥伴網絡予以取代；拒絕接受北京對「一中各表」的框架，堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判。

郭台銘為「九二共識」提出辯護，表示在過去30年，促進兩岸間數以百萬計的互訪、大規模投資和雙向貿易、經濟增長、每週數百班次的直航航班，緩和緊張局勢，使兩岸都對和平未來的樂觀期待。但民進黨破壞「一中各表」，只是加劇戰爭威脅，使台灣在國際上進一步被孤立，損害台灣的經濟，因戰爭危險而嚇走投資者，讓全世界都認為台灣很不安全。

郭台銘提出「立即恢復台灣與中國之間的直接兩岸談判」的主張，表示是「緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑」。並認為自己過去與中國大陸(包括領導層和人民)廣泛密集的商業往來以及長期的生活經驗，確信絕對是可以實現的。郭台銘以自己50年前在金門服役的經歷表示，「和平」不是一個抽象的概念，必須盡一切努力確保戰爭的噩夢永不重演；但可惜的是現在台灣政府輕率的言論和挑釁性政策，使戰爭可能性不斷升高。

郭台銘再指出，台灣在科技和經濟發展方面的領導性成就，全世界皆有目共睹；但認為「很大程度上是藉助與中國合作夥伴發揮其人民和企業的創業才能」。再次強調，台灣和中國大陸進行直接對話，便可向世界展示有能力在重要問題上進行務實談判並化解緊張局勢，「台灣是負責任的全球政治行動者，有能力捍衛自身的完整性和價值觀」。

郭台銘也不忘向美國「示好」，稱感激美國在過去70年間提供的物質和道義支持，認為台灣的民主、經濟活力和強大的國防，在很大程度上，歸功於美國人民的適時協助。但是，郭台銘認為，國家終究必須承擔起自身的責任，不能夠養成依賴的習慣，也不能一直跟隨著別人的指導。「台灣必須掌握自己的命運」，一方面加強自衛的威懾能力，另一方面採取有利於自身和平，進而有利於區域性與全球性和平的策略。

郭台銘最後強調，兩岸在「一中各表」的框架下，雙邊最高領袖人物進行直接面對面的談判，共同找到一條將雙方從「懸崖邊」拉回來的道路。

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鴻海創辦人郭台銘17日以「Terry Gou」為名，投書美國媒體《華盛頓郵報》(The Washington Post)。 圖：華盛頓郵報網頁截圖
鴻海創辦人郭台銘17日以「Terry Gou」為名，投書美國媒體《華盛頓郵報》(The Washington Post)。 圖：華盛頓郵報網頁截圖

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