郭台銘投書《華郵》 　點名批民進黨、賴清德棄一中各表加劇威脅

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郭台銘直接點名「民進黨」，指過去的做法使得兩岸情勢更加緊張。郭台銘也重提「一中各表」的「九二共識」，儘管兩岸對「一個中國」有不同的解釋，但台灣和中國大陸都同意接受「一個中國」的框架。但在蔡英文2016年當選後破壞了這項「一中各表」的共識，使中國大陸終止兩岸對話，至今無法恢復。
郭台銘再把矛頭指向同為民進黨籍、準備以繼任者身份投入選舉的副總統賴清德。稱賴呼籲減少與中國大陸的貿易聯繫，將兩岸貿易稱為是台灣對中國的「依賴」，並堅稱可以用國際夥伴網絡予以取代；拒絕接受北京對「一中各表」的框架，堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判。
郭台銘為「九二共識」提出辯護，表示在過去30年，促進兩岸間數以百萬計的互訪、大規模投資和雙向貿易、經濟增長、每週數百班次的直航航班，緩和緊張局勢，使兩岸都對和平未來的樂觀期待。但民進黨破壞「一中各表」，只是加劇戰爭威脅，使台灣在國際上進一步被孤立，損害台灣的經濟，因戰爭危險而嚇走投資者，讓全世界都認為台灣很不安全。
郭台銘提出「立即恢復台灣與中國之間的直接兩岸談判」的主張，表示是「緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑」。並認為自己過去與中國大陸(包括領導層和人民)廣泛密集的商業往來以及長期的生活經驗，確信絕對是可以實現的。郭台銘以自己50年前在金門服役的經歷表示，「和平」不是一個抽象的概念，必須盡一切努力確保戰爭的噩夢永不重演；但可惜的是現在台灣政府輕率的言論和挑釁性政策，使戰爭可能性不斷升高。
郭台銘再指出，台灣在科技和經濟發展方面的領導性成就，全世界皆有目共睹；但認為「很大程度上是藉助與中國合作夥伴發揮其人民和企業的創業才能」。再次強調，台灣和中國大陸進行直接對話，便可向世界展示有能力在重要問題上進行務實談判並化解緊張局勢，「台灣是負責任的全球政治行動者，有能力捍衛自身的完整性和價值觀」。
郭台銘也不忘向美國「示好」，稱感激美國在過去70年間提供的物質和道義支持，認為台灣的民主、經濟活力和強大的國防，在很大程度上，歸功於美國人民的適時協助。但是，郭台銘認為，國家終究必須承擔起自身的責任，不能夠養成依賴的習慣，也不能一直跟隨著別人的指導。「台灣必須掌握自己的命運」，一方面加強自衛的威懾能力，另一方面採取有利於自身和平，進而有利於區域性與全球性和平的策略。
郭台銘最後強調，兩岸在「一中各表」的框架下，雙邊最高領袖人物進行直接面對面的談判，共同找到一條將雙方從「懸崖邊」拉回來的道路。
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