名家論壇》單厚之／「716遊行」會是白藍氣勢的轉捩點

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有人拿4年前的「623反紅媒遊行」與716對比，兩者都是館長和黃國昌號召，但716的人數明顯差了不少。但4年前有「69香港反送中」大遊行鋪墊，更獲得綠營全力支持，蔡英文還特別發文tag館長「謝謝所有發起活動的人」，替活動拉抬人氣。而716卻是刻意挑了民進黨全代會的同一時間，和民進黨別苗頭，驗證自身的實力。
4年前的遊行主軸是「抗中保台」、「反藍挺綠」，4年後同樣兩個人辦的活動，卻是毫不留情地站在綠營的對立面。從時力立委王婉諭被噓的情況，就可以看出台灣社會風向的轉變。台灣的風向在短短4年內完全逆轉，也可見民進黨的作為有多不得人心。
大綠被罵、小綠被噓，國民黨總統參選人侯友宜也被噓，郭台銘的情況則好得多。侯友宜被噓，不僅僅是因為不討年輕人喜歡，更是因為他是柯文哲的競爭對手，擋了柯文哲的總統路；而郭台銘暫時沒有確定動向，還被認為可能是柯文哲的「友軍」，萬一郭台銘真的決定獨立參選，受到的噓聲肯定不會比侯友宜少。
侯友宜不受現場群眾待見是預料中事，但在人氣低迷的情況下，即便明知是別人的主場也不得不去。如果侯友宜不去，柯文哲的「主場」就會變成「專場」，還少不了要酸國民黨不關心年輕人。侯陣營原本的規劃，應該是讓侯友宜在不失分的前提下儘可能的得分，但侯友宜的表現過於政治，反而加重了群眾的反感，引來了不耐的噓聲，讓自己處境更為難堪。
716大遊行原本就是柯文哲想要複製2018年韓國瑜「三山造勢」的模式，挾網路空戰的高人氣，以實體造勢「點火」引爆「韓流」。雖然柯文哲日前才發生「董事長開講」高雄場報名人數不足取消，中南部的人氣有待驗證，但昨天這一場已足以碾壓侯友宜和郭台銘。
當柯文哲展現出這樣的人氣，所謂換侯不換侯、郭台銘要不要獨立參選的小打小鬧，都很難再吸引藍軍支持者的眼球了。藍軍自己心知肚明，即便有「小刀」加持，即便韓國瑜、郭台銘通通歸隊，再給侯友宜2個月，大概也辦不出這樣的活動。
柯文哲壓軸，侯友宜、郭台銘一個不得不參與、一個想蹭點聲量，一場遊行已經清楚告訴所有人，誰才是非綠聯盟的主角、對抗民進黨的正面力量。這場遊行正式成為白藍氣勢翻轉的「轉捩點」，民眾黨和柯文哲才是老大，其他人都是配角和龍套。
國民黨已經沒有資格思考、討論如何促成「藍白合」，而是要思考當「白藍合」逼到眼前時，如何不讓自己過於難堪、無容身之地。昨天侯友宜的處境，其實就是幾個月後國民黨要面對的問題。
●作者：單厚之／資深媒體人
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