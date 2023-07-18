▲ 宏佳騰油電熱銷車款父親節再祭好禮寵 Ai 爸爸

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具備精心調校的充沛動力、黃牌強勢路權，以及白牌靈巧車身，兼具多種優勢的STR為男性夢想車款之一，其更是取得出色表現，多次霸榜同級距排行榜冠軍。即日起，凡入主宏佳騰旗艦黃牌STR，即可獲得飛利浦Series 2000 電競2系列電鬍刀一組(價值$2,288元)，現金/信貸購車加碼享$3,000元購車金，搭配政府補助最高可享總價值$11,588元購車優惠，另可選擇刷卡分期0利率，自由購車無負擔，優惠限量88組，活動只到8/31，快到全台宏佳騰機車門市購車，跨區駕駛零煩惱。
宏佳騰年中慶正火熱實施中，智慧電車優惠好評再延長，即日起至8月31日，凡入主旗艦頂規Ai-1 Ultra ABS、高階入門Ai-1 Sport+黑隱特仕版、跑格經典Ai-1 Sport等指定車款，最高享$12,000元購車金折扣，再搭配政府汰舊換新補助，可省下$41,800元，其中，Ai-1 Sport+黑隱特仕版購車優惠限量300台，超殺優惠不容錯過。而外型極簡、質感Level up卻富含機能的Ai-4 Ever，搭配政府汰舊換新補助，購車最低3.8折，只要$22,680元就能輕鬆入手，再限量加贈專用鋁合金前置物籃。無論是選購Ai-1系列中的頂規旗艦、高階入門或跑格經典車款，或是追求極簡質感的Ai-4 Ever，宏佳騰智慧電車會是邁入電動機車行列的最佳選擇。
此外，為迎接暑期學生考照旺季，宏佳騰特別推出考照首選車款限時特惠，於優惠期間（即日起至8月31日止），憑學生證購買Ai-1 More可享有6.3折的優惠價格，僅需$55,180元就能入手。同時，購買Ai-3 More更可享最高$6,000元現金折扣，搭配政府補助最低入手價5.8折，新車最低只要$50,180元。除享現金折扣外，還再加贈「多功能Y型架、風格止滑腳踏墊，和極簡風飾桿」一組，讓考照更輕鬆有型。不容錯過的考照首選車款優惠就在宏佳騰智慧電車，一同為您的考照之旅加電打氣。