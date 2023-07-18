PLG／三連霸之後再補強！富邦勇士簽下菲律賓裔美籍後衛征戰東超

臺北富邦勇士完成P. LEAGUE+ 三連霸，2023-2024賽季將再度代表台灣出賽East Asia Super League東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）。新賽季東超賽事將正式落實主客場賽制，勇士再度與亞洲頂尖球隊競爭，面對高強度的挑戰，勇士球團宣布與巴爾菲特（Sedrick Barefield）再續前緣，正式簽約菲律賓裔美籍的巴爾菲特，並以亞洲外援身分與勇士出戰23-24 EASL東超賽事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 巴爾菲特上賽季效力過T1的臺南台鋼獵鷹、EASL的灣區翼龍及非洲籃球聯賽BAL的SLAC。效力於灣區翼龍期間出賽EASL東超冠軍週，巴爾菲特與球隊出戰三場賽事，場均能繳出13分2.6籃板1.3助攻，幫助灣區翼龍拿下第三名的成績。勇士與巴爾菲特延續未完成的任務，領隊蔡承儒表示：「去年很可惜因為東超賽程改變的關係Sedrick沒能為我們出賽，但也看到去年他代表灣區翼龍對上日本球隊的兩場比賽都展現非常出色的得分能力，希望今年他回歸能厚植球隊後場的戰力，幫助我們在東超能贏得更多的比賽。」EASL東超日前公佈臺北富邦勇士將分組於A組，同組包含韓國KBL的安養KGC、日本BLG的千葉噴射機，以及PBA的菲律賓電信。小組賽階段每支球隊與各自組內的對手交手兩次，一次主場、一次客場，小組積分前兩名的球隊將晉級2024年3月的最終四強賽。去年出戰東超表現不盡理想的勇士，新賽季將再度站上亞洲國際舞台，期盼要打出更強勢的表現。籃球／東超第2賽季小組賽抽籤儀式圓滿結束 富邦勇士被分在A組PLG冠軍賽／帶傷上陣率隊聽牌 蔡文誠成富邦勇士三連霸重要拼圖PLG冠軍賽／富邦勇士聽牌功臣 塞瑟夫判若兩人、從9分飆到33分影音／新北國王牧倫斯噴富邦勇士違反潛規則 網友拉南韓插旗比喻