名家論壇》蕭徐行／三個和尚沒水喝　清德已過萬重山

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然而，這場觀眾情緒明顯偏向白色力量的集會，現場民眾對於泛藍政治人物的排斥，不禁讓人質疑即使藍白領導人有心在2024年總統大選以及立委選舉中促成「藍白合」，民眾會支持「藍白合作」，甚至「藍白合併」嗎？即使有人爆料，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲已經開始建立溝通管道，雙方有可能會合，甚至傳出 11月20日只有1組人會出來選總統。但是民眾的態度正左右著藍白合的方向。
民眾黨的支持者就是由討厭藍綠對立互鬥的民眾組成。國民黨自五月在總統與立法委員初選過程上爆發的鬥爭與紛亂，再加上民進黨藉由私校兒童餵藥事件中傷侯友宜，這就更讓討厭藍綠惡鬥的支持者走向民眾黨，讓柯文哲的聲勢變強，並展現了要取代國民黨的高姿態，柯P不僅自認為將是2024年的造王者，也提出「聯合政府」的概念想要在立法委員與內閣組建上佔有一席之地。在這樣艱困戰局中，國民黨要想取得年底選舉的勝利，避免民眾黨取而代之，最重要的是自立自強；強大領先的國民黨才能鞏固既有勢力並讓民眾黨陷於「被棄保」的危機中，進而願意談藍白合。
然而，國民黨的初選之亂，加上落敗者不願意面對事實，到處抵制，導致政黨與總統候選人支持度快速下滑，郭台銘一方目前所顯現的是「認賭不服輸」，正藉由自身豐厚的資源在國民黨的基層中到處翻攪，許多反黨中央與侯友宜的非主流人士，也正在其中搬弄是非，企求博得好處；在這幾個月的折騰下，郭台銘參不參選總統已經無關緊要，國民黨已經實質分裂為挺郭派與挺侯派，兩方互不支持對方的結果，台灣政治將呈現「一大三小黨」的政治局面，即使非綠陣營候選人在怎麼努力，分裂的在野就已經保送賴清德登上總統寶座了，遑論顧及台灣的和平與安全呢。最糟糕的是不服輸的候選人還在到處挑弄，還在做著當總統的大頭夢。
真正國民黨的支持者要體會「團結共進，分歧必敗」的基本道理。大家要認清這次國民黨再不團結，不僅是選舉勝敗的問題，也沒有資格和暫居第二的柯文哲談條件，國民黨將可能淪為永遠的在野黨，甚至從台灣政治版圖上消失。再者打垮國民黨不僅是民進黨的企圖，更是民眾黨這次參與選舉的目標之一，國民黨要有危機意識，須提出完整的政綱政策，讓整個黨有完整的戰鬥理念，也讓民眾對於國民黨有煥然一新的印象。最後，是總統與立法委員候選人都要展現勤勞，接地氣的形象，以感動選民，願意接納國民黨，信任國民黨，給國民黨再一次執政的機會，否則分裂的國民黨就只能在第三、第四兩個名次中繼續內鬥。
侯友宜被國民黨徵召參選2024年總統以來，由於忠厚務實的個性，始終謹守發言分際，除了對於政見政策進行評論外，不會對於他人進行人格污衊與人身的攻擊；但是很可惜的，目前對於侯友宜發動人格摧毀戰爭的除了民進黨與其側翼友軍外，有一半的抹滅與栽贓都是來自於號稱藍營人士，看到侯友宜被綠軍追殺而幸災樂禍者多為藍營，以及自稱藍營人士，這種恨不得國民黨自己候選人出糗、失敗的「親者痛、仇者快」的心態，真是令人搞不清楚誰才是國民黨的敵人，難道要國民黨淪為政治的邊緣地位，被近一步消滅之嗎?
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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