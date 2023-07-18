台股早盤漲逾60點、站上17400點 AI再飆！網通族群加持
美股四大指數昨（17）日走高，台北股市今（18）日也續強，早盤一度漲逾60點，再創波段新高，來到17401點，漲幅0.3%。權值王台積電在法說會前持續弱勢，早盤跌5元，來到586元。其他鴻海漲1%左右，日月光漲逾1%，宏碁與和碩飆漲停。而AI族群仍是焦點，英業達飆漲停，廣達與康舒漲5%。另外網通概念股也紅通通，正基漲9%，上詮與仲琦漲8%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數17日上漲76.32點，或0.22%，收34585.35點；那斯達克指數上漲131.24點，或0.93%，收14244.95點；標普500指數上漲17.37點，或0.39%，收4522.79點；費城半導體指數上漲86.90點，或2.32%，收3837.31點。
受到美股激勵，台北股市今日也走高，早盤一度漲逾60點，再創波段新高，來到17401點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到586元。同樣是晶圓代工的聯電與世界先進小漲，力積電漲1%。其他重要電子股，各有表現，鴻海漲1%左右，日月光漲逾1%、台達電漲2%，而宏碁、和碩與金寶強勢飆漲停、華碩漲逾3%。不過，大立光、南亞科跌0.8%。
至於AI概念股持續強勢，早盤神達、英業達飆漲停，廣達與康舒漲5%，華擎、技嘉漲4%，光寶科漲3%、金寶漲幅有3%、緯創漲2%。網通族群也紅通通，光通訊的光聖飆漲停，其他正基漲9%，上詮、仲琦漲8%多，波若威與啓碁漲4到5%。