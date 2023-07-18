台北人氣吃到飽「亞廬」宣布頂讓！熟客傻眼　老闆親曝停業計畫

全球最受歡迎的「EMOJI 」是哪款？冠軍霸榜10年：天天都看到

▲EMOJI 已經10年了，其中😂喜極而泣表情符號，從2013年一路紅到2023年，可說是EMOJI 之王！（圖／翻攝Emojipedia）
▲EMOJI 已經10年了，其中😂喜極而泣表情符號，從2013年一路紅到2023年，可說是EMOJI 之王！（圖／翻攝Emojipedia）

記者周淑萍/綜合報導

2023年7月17日是EMOJI的10週年紀念日，Emojipedia 統計出10年來最受歡迎的表情貼為😂喜極而泣霸榜10年，10年前後的使用比例大增，2013年時全球每161則貼文中就有一則有該貼圖，到了2023年增加到每45則就有一張😂喜極而泣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Emojipedia 統計了Twitter 在2013～2023年使用Emoji情況，2013年共有約720個表情符號，每100條就有4則貼文內含表情符號，其中最受歡迎的的是😂喜極而泣，每161條推文就有一個喜極而泣的表情貼。到了2023年目前有3664個表情符號，每100條就有27條就有一則表情貼，Emoji王的😂喜極而泣則是每45條就有，成長幅度相當驚人。

2023年最受歡迎的前5名是：

Top 1：😂喜極而泣、
Top 2：🤣 笑得在地上打滾、
Top 3：❤️紅心、
Top 4：🙏 雙手合十
Top 5：😭 大哭

可以發現笑臉依舊是最受歡迎的圖案。統計10年來最受歡迎的笑臉表情貼符號，😂喜極而泣霸榜10年，🤣 笑得在地上打滾也相當強勢，第三名的😭 大哭局然前兩名有些距離，😍愛心眼笑臉、😊害羞笑臉也都在榜上， 🥺苦苦哀求哀求臉

▲2023年最受歡迎的前5名是：😂喜極而泣、🤣 笑得在地上打滾、❤️紅心、🙏 雙手合十、😭 大哭，可以發現笑臉依舊是最受歡迎的圖案。（圖／翻攝Emojipedia）
▲2023年最受歡迎的前5名是：😂喜極而泣、🤣 笑得在地上打滾、❤️紅心、🙏 雙手合十、😭 大哭，可以發現笑臉依舊是最受歡迎的圖案。（圖／翻攝Emojipedia）
根據Emojipedia 的統計，從2013 年初Emojipedia 成立當年，到 2023 年，Twitter 上的全球表情符號使用量增加了約 724%。目前世界上最受歡迎的表情符號仍然是😂 喜極而泣的表情符號；紅色愛心是2023年最受歡迎的心形符號；👌曾經是最受歡迎的手勢，但目前被🙏雙手合十和👍大拇指強佔領先地位。

▲根據Emojipedia 的統計，從2013 年到 2023 年，Twitter 上的全球表情符號使用量增加了約 724%，目前世界上最受歡迎的表情符號仍然是😂 喜極而泣的表情符號。（圖／翻攝Emojipedia ）
▲根據Emojipedia 的統計，從2013 年到 2023 年，Twitter 上的全球表情符號使用量增加了約 724%，目前世界上最受歡迎的表情符號仍然是😂 喜極而泣的表情符號。（圖／翻攝Emojipedia ）

7/17 世界表情符號日蘋果再添3款Emoji！iOS 17公測版搶先體驗

LINE聊天室加入「送貼圖」功能　貼圖群戰快速支援前線

比讚前請三思！法官認大拇指貼圖如「數位簽名」　農夫慘賠192萬

iPhone電池不給力？舊換新限時990元　「這6款」用戶快上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀