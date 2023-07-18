全球最受歡迎的「EMOJI 」是哪款？冠軍霸榜10年：天天都看到
2023年7月17日是EMOJI的10週年紀念日，Emojipedia 統計出10年來最受歡迎的表情貼為😂喜極而泣霸榜10年，10年前後的使用比例大增，2013年時全球每161則貼文中就有一則有該貼圖，到了2023年增加到每45則就有一張😂喜極而泣。
記者周淑萍/綜合報導
Emojipedia 統計了Twitter 在2013～2023年使用Emoji情況，2013年共有約720個表情符號，每100條就有4則貼文內含表情符號，其中最受歡迎的的是😂喜極而泣，每161條推文就有一個喜極而泣的表情貼。到了2023年目前有3664個表情符號，每100條就有27條就有一則表情貼，Emoji王的😂喜極而泣則是每45條就有，成長幅度相當驚人。
2023年最受歡迎的前5名是：
Top 1：😂喜極而泣、
Top 2：🤣 笑得在地上打滾、
Top 3：❤️紅心、
Top 4：🙏 雙手合十
Top 5：😭 大哭
可以發現笑臉依舊是最受歡迎的圖案。統計10年來最受歡迎的笑臉表情貼符號，😂喜極而泣霸榜10年，🤣 笑得在地上打滾也相當強勢，第三名的😭 大哭局然前兩名有些距離，😍愛心眼笑臉、😊害羞笑臉也都在榜上， 🥺苦苦哀求哀求臉
根據Emojipedia 的統計，從2013 年初Emojipedia 成立當年，到 2023 年，Twitter 上的全球表情符號使用量增加了約 724%。目前世界上最受歡迎的表情符號仍然是😂 喜極而泣的表情符號；紅色愛心是2023年最受歡迎的心形符號；👌曾經是最受歡迎的手勢，但目前被🙏雙手合十和👍大拇指強佔領先地位。