獨／曾雅蘭被酸「整型整很大」！侯昌明心疼愛妻：盼勿無謂攻擊
47歲女星曾雅蘭這幾年越變越美，樂於在社群平台分享自拍照，包括在泰國海邊穿上性感比基尼，露出結實腹肌的模樣，完全看不出來是兩個孩子的媽，卻有網友批評她「整型整到認不出來」，她只能無奈笑笑，不想被人誤會，索性公開不同妝髮、角度的模樣，笑說「真的差很多」，老公侯昌明則心疼愛妻被欺負，向《NOWnews今日新聞》表示「很難過，不希望老婆受到無謂攻擊」。
記者江芷稜/台北報導
侯昌明夫婦為了財富自由，勤於接綜藝通告、業配之外，還經營副業銷售服飾，每年營業額相當可觀，目前坐擁上億元豪宅，過著半退休富裕生活，曾雅蘭忙碌工作過於勞累，一度罹患自律神經失調、憂鬱症等症狀，讓老公非常擔心，不過經過休養放鬆後，侯昌明表示愛妻生活作息正常，身體已經好很多。
曾雅蘭被批評整型整很大，坦言困擾且有種被誤會的感覺，但她沒有逃避負面評論，反而貼出一系列自拍照，決定一次說清楚，坦承每年都會進行一次微整型，大多是代言推薦所做的項目，而外貌差異與妝髮、角度、光線有關，每次拍出來感覺都不一樣，她表示鼻子差異最大，「昨天照片是我的全妝，假睫毛、口紅，全上了，還多了一個我以前沒化過的鼻影，因為在網路上看到部落客教，看起來好神奇，真的差好多！」
侯昌明愛妻心切，他表示老婆是很善良的人，個性越趨成熟，對酸民留言不在意，「她勸我不要理會，但身為老公的人很心疼，不希望老婆受到無謂攻擊」。他感嘆台灣人素質很好，看到負面留言覺得難過、有點可惜，對於太過分的批評，會親自回覆網友「礙到你了嗎？」不讓曾雅蘭受到欺負。