全球最受歡迎女實況主排行曝光！企鵝妹只排第6　第1名人氣太強大

高雄冰店中毒！檢出沙門氏菌　「感染途徑、症狀」新手爸媽快看

▲高雄冰店中毒案檢出「沙門氏菌」，感染原因、途徑、症狀一次看懂，尤其嬰幼兒、老人要特別小心，嚴重時甚至需住院治療。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲高雄冰店中毒案檢出「沙門氏菌」，感染原因、途徑、症狀一次看懂，尤其嬰幼兒、老人要特別小心，嚴重時甚至需住院治療。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

夏天就是要吃冰，但高雄冰店傳出吃八寶冰集體中毒事件，讓民眾心驚驚。衛生局指出，截至昨（17）日晚間10時，多達23人受害就醫，在冰品、器具與患者檢體則驗出「沙門氏菌」，另檢出金黃色葡萄球菌（未超標）及大腸桿菌，依法將店家勒令停業並罰款30萬元，後續移送地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受害民眾聲稱，吃冰後上吐下瀉，還有人嚴重到住院，更有2名孩童傳出「拉血便」，更因腎衰竭送加護病房。根據衛福部疾管署調查，沙門氏菌感染症最易發生在7月至10月，對嬰幼兒、老年人來說是「殺手級細菌」，感染後可能產生嚴重併發症，包括敗血症、腦膜炎等。該如何預防「夏日殺手」不可不知，《NOWnews今日新聞》整理懶人包快速看懂。

▲高雄六合路知名冰店疑爆食物中毒案，高雄市衛生局於7月14日即前往現場稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄六合路知名冰店爆出集體食物中毒，高雄市衛生局日前到現場稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
🟡沙門氏菌是什麼？
沙門氏桿菌（Salmonella）屬於腸內細菌科、沙門氏菌屬，所引起的食品中毒事件，在世界各地常居第1、2名，而在台灣排名第4。

🟡沙門氏菌感染途徑
主要多是吃到被動物或人類糞便污染的食品，最常見像是未煮熟的雞蛋、蛋製品、牛奶、奶製品。食藥署指出，豆餡、豆製品也是發生原因之一。此外，若是食物保存不當，沙門氏菌容易在高溫下大量繁殖。

🟡潛伏期多久？
潛伏期為6至72小時，平均為18至36小時。誤食沙門氏桿菌後，在4至48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。

🟡沙門氏菌感染症狀
主要症狀為下痢（拉肚子）、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38℃至40℃）、噁心、嘔吐，嚴重者則會出現血便。

對嬰幼兒、老年人以及免疫功能低下者來說，易引發其他嚴重併發症，例如脫水、敗血症、腸出血、腦膜炎、骨髓炎等。

🟡沙門氏菌消滅溫度
沙門氏菌生存溫度在4℃至48℃之間，以35℃至37℃生長最佳。不過耐熱性低，煮沸5分鐘就能殺死消滅。

▲不少人會煮水煮蛋，既營養又美味，不過在煮之前做2步驟，就能讓蛋變滑嫩美味又好剝。（示意圖，取自unsplash）
▲生蛋上的沙門氏菌可能對嬰幼兒、年長者造成威脅，建議蛋類料理都要煮熟。（圖／unsplash）
🟡沙門氏菌如何治療？
一般住院病人通常是先禁食24小時，透過靜脈輸液補充水分及電解質。

一些特殊病患如新生兒、大於50歲以上的長者、器官移植患者、血液腫瘤患者、有人造植入物的病人，若有毒性症狀含敗血症或腦膜炎等合併症時，會給予抗生素治療。

🟡感染沙門氏菌多久會好？
一般健康成人和大童多會自行痊癒，大部分的沙門氏菌腸炎，經症狀治療可在1周至2周內康復，不過糞便排菌的時間通常為數天到數週，因此要妥善處理病童尿布和排泄物，上完廁所後洗手。

🟡4絕招預防沙門氏菌
1、加熱，沙門氏菌在60℃加熱20分鐘，或是煮沸5分鐘就能殺滅，食品應充分加熱並立即食用。

2、加熱後的食品防止交叉污染，生食及熟食使用的容器、刀具、砧板要分開，避免混用。處理食品之前，先把手洗乾淨。

3. 防止「鼠、蠅、蟑螂」等病媒進入廚房，垃圾應加蓋並定時清除。

4. 被蒼蠅沾染，或是已經過期的食物都應丟棄不食用。

▲台灣街上能看到不少港式燒臘餐廳，就有網友好奇「為何燒鴨店的切菜板還是使用木頭砧板？」對此，就有行家點出3原因。（示意圖／翻攝photoAC）
▲用來切生食、熟食的砧板、刀具應該分開，避免混用導致交叉感染。（示意圖／photoAC）

高雄冰店檢出沙門氏菌！為何日本人能吃生雞蛋拌飯　僅此蛋能生食

高雄知名冰店爆食物中毒　11人就醫4人住院

冰店爆食物中毒23人送醫　高市衛生局勒令停業再罰30萬

影音／「挽肉と米」明開幕！漢堡排價位曝　用A5和牛、白飯吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀