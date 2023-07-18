高雄冰店中毒！檢出沙門氏菌　「感染途徑、症狀」新手爸媽快看

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🟡沙門氏菌是什麼？
沙門氏桿菌（Salmonella）屬於腸內細菌科、沙門氏菌屬，所引起的食品中毒事件，在世界各地常居第1、2名，而在台灣排名第4。
🟡沙門氏菌感染途徑
主要多是吃到被動物或人類糞便污染的食品，最常見像是未煮熟的雞蛋、蛋製品、牛奶、奶製品。食藥署指出，豆餡、豆製品也是發生原因之一。此外，若是食物保存不當，沙門氏菌容易在高溫下大量繁殖。
🟡潛伏期多久？
潛伏期為6至72小時，平均為18至36小時。誤食沙門氏桿菌後，在4至48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。
🟡沙門氏菌感染症狀
主要症狀為下痢（拉肚子）、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38℃至40℃）、噁心、嘔吐，嚴重者則會出現血便。
對嬰幼兒、老年人以及免疫功能低下者來說，易引發其他嚴重併發症，例如脫水、敗血症、腸出血、腦膜炎、骨髓炎等。
🟡沙門氏菌消滅溫度
沙門氏菌生存溫度在4℃至48℃之間，以35℃至37℃生長最佳。不過耐熱性低，煮沸5分鐘就能殺死消滅。
🟡沙門氏菌如何治療？
一般住院病人通常是先禁食24小時，透過靜脈輸液補充水分及電解質。
一些特殊病患如新生兒、大於50歲以上的長者、器官移植患者、血液腫瘤患者、有人造植入物的病人，若有毒性症狀含敗血症或腦膜炎等合併症時，會給予抗生素治療。
🟡感染沙門氏菌多久會好？
一般健康成人和大童多會自行痊癒，大部分的沙門氏菌腸炎，經症狀治療可在1周至2周內康復，不過糞便排菌的時間通常為數天到數週，因此要妥善處理病童尿布和排泄物，上完廁所後洗手。
🟡4絕招預防沙門氏菌
1、加熱，沙門氏菌在60℃加熱20分鐘，或是煮沸5分鐘就能殺滅，食品應充分加熱並立即食用。
2、加熱後的食品防止交叉污染，生食及熟食使用的容器、刀具、砧板要分開，避免混用。處理食品之前，先把手洗乾淨。
3. 防止「鼠、蠅、蟑螂」等病媒進入廚房，垃圾應加蓋並定時清除。
4. 被蒼蠅沾染，或是已經過期的食物都應丟棄不食用。